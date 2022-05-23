WHA, Tayvan'a ilişkin önergeyi ele almayı reddetti

İsviçre'de düzenlenen 75. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (WHA), Çin'in Tayvan adasını gözlemci sıfatıyla WHA'ya davet etmesini içeren önerge görüşme gündemine alınmadı.

Bu yıl 75.'si düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi (WHA), İsviçre'nin başkenti Cenevre'de başladı. WHA Genel İşleri Komitesi ve Genel Kurulu art arda iki karar alarak, "bir avuç ülke tarafından hazırlanan ve Çin'in Tayvan adasını gözlemci sıfatıyla WHA'ya davet etmesini içeren önergeyi" WHA gündemine dahil etmeyi reddetti. Ret kararı, "Tek Çin" ilkesinin uluslararası toplumda genel kabul olarak görüldüğünü, dünya ülkelerinin ortak beklentisi ve önlenemez küresel ana eğilimi olduğunu kanıtladı. WHA'ya katılan Çinli temsilci yaptığı açıklamada, önergenin herhangi bir hukuk temeli olmadığını ifade ederek, Birleşmiş Miller (BM) Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararı ve WHA'nın 25.1 nolu kararının Dünya Sağlık Örgütü'nün "Tek Çin" ilkesini yerine getirmesine hukuki dayanak sunduğunu belirtti. WHA'nın geçen yıllar boyunca Tayvan'a ilişkin önergeleri ele almayı reddettiğini hatırlatan Çinli temsilci, Tayvan makamlarının salgını siyasileştirerek sözde "Tayvan bağımsızlığı" girişimlerinde bulunmaya çalıştığını ve bir avuç ülkenin Tayvan'ı bir alet olarak kullanarak Çin'i kısıtlama girişimlerinin eninde sonunda boşa çıkacağını belirtti. - CENEVRE