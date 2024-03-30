Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, Özcan Ulupınar\'ı ziyaret etti

Memur-Sen Şırnak İl Teşkilatı 'Teşkilat Buluşması' düzenledi

Memur-Sen Şırnak İl Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Buluşması' etkinliğine, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Milletvekili Tatar, programda yaptığı konuşmada, Memur-Sen'in, memurların meseleleri kadar İslam coğrafyasındaki kanayan yaraları da gündeme getiren bir vicdan hareketi olduğunu belirtti ve AK Parti olarak kamu görevlilerinin ve memurların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını söyledi. Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Çatı ise yaptıkları çalışmaları aktararak, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.