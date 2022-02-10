Üye Girişi
Xi Jinping'in "Kış Olimpiyatları" temasları - Son Dakika

Xi Jinping'in "Kış Olimpiyatları" temasları

10.02.2022 10:15
Xi Jinping'in "Kış Olimpiyatları" temasları

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yoğun bir Olimpiyat gündemiyle temas ve çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yoğun bir Olimpiyat gündemiyle temas ve çalışmalarını sürdürüyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 4 Şubat günü başkent Pekin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. İki lider, ülkelerinin "demokrasi, kalkınma, güvenlik ve düzen" olmak üzere dört alandaki ortak duruşunu beyan etti. Görüşmede, dünyaya diyaloğu geliştirme, karşılıklı güveni artırma ve fikir birliğini güçlendirme yönünde önemli sinyaller verildi.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 4 Şubat akşamı Çin Ulusal Stadyumu'nda (Kuş Yuvası) düzenlendi. Xi Jinping, törende oyunların resmen başladığını ilan etti. Jinping, 5 Şubat günü Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ile ikili görüşmelerde bulundu. Xi Jinping ve eşi Peng Liyuan, aynı gün Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın yabancı konukları onuruna bir öğle yemeği verdi.

Devlet Başkanı Jinping, öğleden sonra ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekvador Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid el Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşmeler yaptı.

Xi Jinping, 5 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i uğurlayarak, o günkü diplomatik temaslarını tamamladı.

Bir günde konukların onuruna verilen bir yemeğe ve 10 ayrı görüşmeye katılan Xi Jinping, her toplantı arasında sadece 10 dakika dinlenme fırsatı buldu. Jinping, yoğun tempoya karşın tüm konuklarını sıcak ve samimi bir dil ve tavırla ağırladı. - PEKİN

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, cumhurbaşkanı, Xi Jinping, Olimpiyat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Xi Jinping'in 'Kış Olimpiyatları' temasları - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:05 Marmaris Belediye Başkanı: Dış ülkelerden talep oldukça yoğun, erken rezervasyon yapın
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:23:22. #1.13#
SON DAKİKA: Xi Jinping'in "Kış Olimpiyatları" temasları - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement