Bakanlık duyurdu! Yabancılarla evlilikte yeni düzenleme - Son Dakika
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Politika

Bakanlık duyurdu! Yabancılarla evlilikte yeni düzenleme

Bakanlık duyurdu! Yabancılarla evlilikte yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı almayı önlemek için yeni bir karar aldı. Evlendirme memurluklarına gönderilen yazıda, evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişinin ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiği belirtildi. Aksi durumda evlenme başvurusu alınmayacak. Bu karar, düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için alındı.

27.06.2024 09:49
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İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, resmi nikahla Türk vatandaşlığı elde etmenin önüne geçmek amacıyla Türklerle evlenmek isteyen yabancıların ülkede yasal kalış hakkının olması gerektiğini belirtti. Buna göre; Türkiye'ye kaçak şekilde giren ve pasaport ile onun yerine geçen bir belgesi bulunmayan kimseler ne Türklerle ne de kendileri arasında evlenemeyecek.

TÜRKİYE'YE YERLEŞMEK İSTEYEN YABANCI SAYISINDA ARTIŞ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, evlendirme memurluklarına düzensiz göç ve kamu düzeninin sağlanması için aldığı kararı yazılı olarak gönderdi. Yazıda 2000'li yılların başından bu yana Türkiye'ye gelip yerleşmek isteyen yabancıların sayısında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşları ile evlilik yaparak ikamet izni alınmasının da suistimale açık bir konu olduğu ve Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını açtığı belirtilerek evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin yasal kalış hakkının bulunmaması durumunda evlenme müracaatının alınmaması gerektiği belirtildi.

"TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMASI KOLAY GÖRÜLÜYOR"

Gönderilen yazıda, "Bakanlığımıza intikal eden yazılarda, sınırlarımızda bulunan ülkelerde yaşanan karışıklıklar ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle 2000'li yılların başından itibaren ülkemize yasal veya yasal olmayan yollardan gelerek yerleşmek isteyen yabancıların sayılarında büyük artış yaşandığı, Türk vatandaşı ile evlilik, ülkemizde ikamet izni alınması ve Türk vatandaşlığı kazanılmasında uygulanabilirliği kolay göründüğünden en çok tercih edilen yöntemlerden biri olup suistimale açık bir konu olduğu, ülkemize yasal yollardan giriş yapmamış olan yabancıların evlilik işlemlerinin gerçekleştirilmesi milli güvenlik ve egemenliğimizi tehdit edebilecek art niyetli kişilere, kolaylıkla ülkemizde kalma imkanı sağladığı, Türk vatandaşı olabilmenin kapılarını da açtığı bildirilmiştir." denildi.

YASAL KALIŞ HAKKI OLMADAN EVLENME MÜRACATI ALINMAYACAK

Yazının devamında "Kamu düzeninin sağlanması ve düzensiz göç ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir Türk ile bir yabancının veya iki yabancının evlenme işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin geçerli pasaportu veya pasaport yerine geçen belge ile birlikte ülkemizde yasal kalış hakkının olması halinde evlenme müracaatının alınması ve durumun, ilinizdeki tüm evlendirme memurluklarına duyurulması." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Göçmenler, Hukuk, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakanlık duyurdu! Yabancılarla evlilikte yeni düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • İbrahim ozturk: komedi üşke yol geçen hanı sınırlar kevgir 22 0 Yanıtla
  • NURETTİN AVGIN: Asıl tehlike yabancılara 400 Bin Dolar yani 13 Milyon TL lik taşınmaz satışıyla verilen vatandaşlık.Türkiyenin en güzel sahil kesimleri yabancıların mülkiyetine geçmiş durumda.Tabiki 13 yıldır ülkede yaşayan ve belki sayıları 10 milyonu geçmiş sığınmacılar da var. 17 0 Yanıtla
  • Ahmet burak: zaten her hangi biri turkiyeden oturum izni almak istiyorsa cok birsey aranmiyor zaten ne işe yaricak ki bu duzunleme 16 0 Yanıtla
    Arda Demir: Şu anda yabancinin oturum alması çok zor,Verilmiyor 1 5
  • Samet Aldemir: ülkede bukadar mülteci varken bakanlık çalışmış hakkını veriyor aldığı maasin 15 0 Yanıtla
  • Okay Örüm: iş işten geçtikten sonra ne yapsan fayda etmez 14 0 Yanıtla
  • YoH null: Ev satışları da tamamen durdurulmalı 13 0 Yanıtla
  • Yağız KORKMAZ: Yasal Kalış hakkı denilerek kastedilen vize gibi bir durum. Yılda 90gün civarı. Oturum izninden bahsedilmiyor. Yani vizeyi al evliliğe başvur vatandaş ol. Zorlaştırın artık Tük Vatandaşı olabilmeyi. 9 0 Yanıtla
    Okay Örüm: olan oldu zaten bu saate kadar. grl de ele bakalım türkü yabancıyı 6 1
  • Mustafa gültekin: Evlenecek yabancı kadın kalmadı hepsi evlendi zaten.biraz gecikmediniz mi ? 2 0 Yanıtla
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