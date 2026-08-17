Yabloko Partisi'nin Seçim Engeli Onandı - Son Dakika
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Yabloko Partisi'nin Seçim Engeli Onandı

Yabloko Partisi\'nin Seçim Engeli Onandı
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Rusya Yüksek Mahkemesi, Yabloko Partisi'nin seçim katılımını engelleyen kararı onayladı.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, Ukrayna'daki savaşa karşı tutumuyla bilinen muhalif Yabloko Partisi'nin gelecek ay düzenlenmesi beklenen parlamento seçimlerine katılmasını engelleyen karara yönelik itirazını reddetti.

Rusya'da Yüksek Mahkeme, 10 Ağustos'ta Kremlin yanlısı milliyetçi parti Rodina'nın muhalif Yabloko Partisi'nin gelecek ay düzenlenmesi beklenen parlamento seçimlerindeki adaylığının iptali için açtığı davayı haklı bulmuştu. Karar doğrultusunda Yabloko Partisi'nin aday listesi kaydı iptal edilmişti. Yabloko'nun söz konusu karara itiraz etmesinin ardından dosya bugün temyiz kurulunda görüşüldü. Duruşmada mahkeme, Yabloko'nun itirazını reddederek, partinin Devlet Duması aday listesinin kaydının iptal edilmesine ilişkin kararı onadı. Böylece Rusya'da Ukrayna'daki savaşa karşı tutuma sahip tek parti olarak bilinen Yabloko'nun seçimlere katılmasının engellenmesi kesinleşmiş oldu.

Duruşmaya katılan Yabloko lideri Nikolai Rybakov, Yüksek Mahkeme'nin kararını sert sözlerle eleştirdi. Rybakov, Yüksek Mahkeme binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tanık olduğumuz şey, bir mahkeme sürecinin basit bir taklidinden ibaretti. Ancak haklı olduğumuzu kanıtlamak için elimizdeki tüm imkanları ve yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Rybakov, "Mahkeme, davanın esasını incelemek veya ele almak için hiçbir girişimde bulunmadı. Heyet üyelerinin önlerindeki davanın ne hakkında olduğunu gerçekten anlayıp anlamadığından bile emin değiliz" ifadelerini kullandı.

Yabloko'nun barış ve özgürlükten yana olduğu için seçimlerden men edildiğini savunan Rybakov, "Bizi seçim listesinden çıkaranlar ise tam tersi bir siyasi çizgiyi temsil ediyor. Ancak en önemli şeyi halihazırda başarmış haldeyiz: Artık tüm dünya Rusya'da kaç kişinin barış istediğini biliyor" dedi.

"Duruşma sırasında çok sayıda kişi gözaltına alındı"

Duruşma sırasında polis, aralarında uluslararası haber ajanslarından muhabirlerin de bulunduğu gazetecilerle birlikte Yabloko destekçilerini mahkeme binasının çevresinden uzaklaştırdı. Yabloko'nun Moskova Bölge Başkanı Kirill Goncharov yerel basına yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Seçimler 18-20 Eylül arasında düzenlenecek

Rusya'da 18-20 Eylül tarihleri arasında parlamentonun alt kanadı olan Devlet Duması'ndaki milletvekillerinin belirlenmesi için seçim düzenlenmesi bekleniyor. Federal düzeyde Rusya Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'nda sandalyesi bulunmayan Yabloko, bölgesel yönetimlerde ise 5 sandalyeye sahip.

Kaynak: İHA

Politika, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yabloko Partisi'nin Seçim Engeli Onandı - Son Dakika

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