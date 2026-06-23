Yahşihan'da Mühimmat Patlaması - Son Dakika
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Yahşihan'da Mühimmat Patlaması

23.06.2026 17:41
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Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'deki patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde imha sahasında mühimmatın kazara patlaması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırıkkale Yahşihan'da mühimmat imha sahasında meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımızca inceleme başlatılmış süreç titizlikle yürütülmektedir."

Kaynak: AA

Kırıkkale, Yahşihan, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika Politika Yahşihan'da Mühimmat Patlaması - Son Dakika

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