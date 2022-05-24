Yakup Öğrenci Van SMMMO Başkanlığına adaylığını açıkladı

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) gerçekleştirilecek seçimlerde, Dayanışma Grubu adına Yakup Öğrenci başkan adaylığını açıkladı.

Bir restoranda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Van SMMMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Öğrenci, uzun yıllardan beri odanın tüm kollarında görev aldığını ifade ederek, bu anlamda gerekli deneyim ve tecrübeye sahip olduğunu ifade ederek, "Odamızın kurul ve komisyonlarında yer almam sebebiyle gerekli donanım, bilgi ve tecrübeye sahibim. Şu an birlikte yol alacağımız arkadaşlarımızın hepsi, meslekte yeteri kadar nitelikli, kaliteli, bilgili ve donanımlı arkadaşlardır. Bu süreçte yapacağımız görevlere çok yabancı değiliz. Gerek paydaş gruplarımızla gerekse iş insanları ile kentimizi ilgilendiren konularda kesinlikle söz sahibi olacağız. Mesleki sorunlarımızın farkındayız ve bunun çözümü için gerekli çalışmalarımızı yaptık. Bunu genel kurulumuza da açıklayacağız. Bu anlamda kurulumuzun meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıda bir konuşma yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin de, Dayanışma Grubu adayı Yakup Öğrenci'yi desteklediklerini belirterek, "8,5 yıldır başkanlığını yaptığımız odamızın 28-29 Mayıs tarihinde seçimleri vardır. Dayanışma Grubu'nun özelliği, hiç kimseyi ayırt etmeden, ötelemeden hem meslek mensuplarımıza hizmet etmek hem de kentimizin diğer dinamikleri ile birlikte kentin sorunlarına ortak olmak ve çözüm üretmektir. Bu anlamda Dayanışma Grubu olarak 28-29 Mayıs'ta yapılacak olan oda seçimlerinde grubun başkan adayı Yakup Öğrenci ile birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bu anlayışla hem kentimizin sorunlarıyla ilgilenmek hem de meslektaşlarımızın sorunlarını çözmek ve mesleğin kalitesini arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Ben inanıyor ve diliyorum ki, 28-29 Mayıs'tan sonra da hem Van'a hem Ağrı'ya hem de Hakkari'ye hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından toplantı, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN