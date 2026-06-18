Yalçın: AK Parti İktidarı Türkiye İçin Önemli Bir Nimet - Son Dakika
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Yalçın: AK Parti İktidarı Türkiye İçin Önemli Bir Nimet

Yalçın: AK Parti İktidarı Türkiye İçin Önemli Bir Nimet
18.06.2026 13:59
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Hasan Basri Yalçın, CHP'nin durumu hakkında eleştirilerde bulunarak AK Parti'nin önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, "Kendilerini bile yönetemeyenler, kendi içlerinde kavgaya sürüklenenler ve Türkiye siyasetine hiç yakışmayacak görüntülere eşlik edenlerin Türkiye'ye hiçbir fayda vermeyeceğini hepimiz her seferinde görüyoruz." dedi.

Yalçın, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, AK Parti olarak senenin her mevsiminde 7 gün 24 saat vatandaş ve seçmenlerle bir arada olmayı alışkanlık haline getirdiklerini dile getirdi.

Türkiye'de siyasi partilere seçmenle yüz yüze ilişki kurmanın önemini öğreten bir siyasi parti olduklarına değinen Yalçın, "Bugün Türkiye'nin gündeminde herhangi bir seçim bulunmuyor. Buna rağmen gördüğünüz gibi AK Parti teşkilatları sahada olmaya, şehirlerimizi ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızla yüz yüze iletişim kurmaya devam ediyor. 20 yılı aşkın bir süredir AK Parti iktidarları döneminde ülkemiz ekonomik, sosyal, kültürel, savunma sanayi ve teknolojik alanlarında çok önemli mesafeler katetti. Bunları artırarak büyütme çerçevesinde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Yalçın, dünya coğrafyasının içerisinde çok çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını bildirdi. Türkiye'nin yakın coğrafyasında rahatsız edici ve üzücü sonuçları olan eylemlerle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"İran'da aylardır devam eden savaş inşallah önümüzdeki dönemde barışla sonuçlanır. Bir coğrafyada bir barış anlaşmasının imzalanmış olması hemen o coğrafyaya barışın geleceği anlamına gelmiyor. Yıllardır yakın coğrafyamızdaki birçok ülke ya savaşın ya da iç savaşların etkisi altında kalıyor. Onların böyle sorunlarla uğraşıyor olması bizde de petrol, altın ve gıda gibi birçok alanda istemediğimiz etkilere neden oluyor. Biz bu durumları vatandaşımıza en az hissettirecek şekilde önlemlerimizi almaya gayret ediyoruz."

"AK Parti iktidarları dönemlerinde önemli ilerlemeler gerçekleştirildi"

Yalçın, CHP'nin içerisinde bulunduğu durumun Türkiye siyaseti tarafından bakıldığında hiç iç açıcı olmadığını söyledi.

CHP'nin son günlerde yaşadığı tartışmalara bakıldığında vatandaşların, AK Parti iktidarlarının bu ülke için önemli bir nimet olduğunu teslim edeceklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Bir muhalefet partisi ülkede alternatif olmakla yükümlüdür. İktidar partilerine alternatif siyaset önermek ve yönetim konusunda alternatif oluşturmakla yükümlüdür. Görünen o ki kendilerini bile yönetemeyenler, kendi içlerinde kavgaya sürüklenenler ve Türkiye siyasetine hiç yakışmayacak görüntülere eşlik edenlerin Türkiye'ye hiçbir fayda vermeyeceğini hepimiz her seferinde görüyoruz. Biz AK Parti olarak daha fazla çalışmak, ülkedeki diğer muhalefet partilerinin bile yapmadığı işleri ortaya koymak ve ülkenin gelişmesine katkı sağlamak zorundayız. Biliyoruz AK Parti iktidarları dönemlerinde önemli ilerlemeler gerçekleştirildi. Durmak yok yola devam şiarıyla hareket eden bir partiyiz."

Yalçın ve beraberindekiler basın açıklamasının ardından esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Yalçın: AK Parti İktidarı Türkiye İçin Önemli Bir Nimet - Son Dakika

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