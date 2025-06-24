AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi

AK Parti\'ye geçeceği iddia edilen CHP\'li belediye başkanı için ihraç talebi
24.06.2025 17:12  Güncelleme: 17:22
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Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, AK Parti'ye geçeceği iddiaları nedeniyle CHP tarafından kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Yalova'da AK Parti'ye geçeceği iddiaları bir süredir kamuoyunda konuşulan Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve meclis üyesi Sinan Aydın, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Konuyla ilgili CHP İl Başkanı Erdem Doğancı, yazılı bir açıklamada bulundu. Doğancı, açıklamasında Altınova ilçesinde kamuoyunda yer alan haberlerden dolayı 16 haziranda Yerel Yönetimler Biriminden ilgili milletvekilinin Yalova'ya gelerek inceleme ve temaslarda bulunduğunu ifade etti.

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi
Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

Doğancı, milletvekilinin gözlem ve tespitlerinden oluşan raporun genel merkeze iletilmesinin ardından konunun, 23 Haziran'da gerçekleştirilen CHP MYK toplantısında gündeme alındığını belirterek, "Parti disiplinini zedeleyen eylemleri nedeniyle Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Belediye Meclis Üyesi Sinan Aydın'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir. CHP Merkez Yönetim Kurulu'muzun aldığı karar, gelişen disiplin süreci ve diğer gelişmelerle ilgili olarak sürecin takipçisi olacağız ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Son Mohikan:
    Hiç Şaşmam Ne Dava Mücadelesi, Ne Renk Kalmış ?? Gökkuşağı Gibiyiz Yağmur Nerede Biz Orada... Bugün Benim için Tabusunu Yıkan Kişilik Yarinde Senin için Yıkar. Bu Tür Kişlerle Yola Çıkılmaz. 9 3 Yanıtla
  • Adam:
    AKP'li olup korunmak için olabilir mi? 0 0 Yanıtla
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