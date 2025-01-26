Yangın Faciasında Saygısızlık Yapanlar Yakalandı

Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak, ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişinin yakalandığını belirtti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 3 kişinin gözaltına alındığı anları paylaşarak, şu ifadelere yer verdi:

"Kartalkaya'da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı. Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı, ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır. Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil, hukuk önünde yargılanacaktır." - ANKARA