Yangın Komisyonu Otel İncelemesine Gidiyor

Politika

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yarın yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri, yarın Bolu'ya giderek, 21 Ocak'ta yangının meydana geldiği otel ve çevresinde inceleme yapacak.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra komisyon uzmanı ve görevlilerinin de katılacağı programda, yetkililerden bilgi alınacak.

Daha önce 28 Şubat Cuma günü gerçekleştirileceği açıklanan inceleme programının, alınan kararla bir gün erkene çekildiği öğrenildi.