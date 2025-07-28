Yangınların Araştırılması Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yangınların Araştırılması Gerekiyor

Yangınların Araştırılması Gerekiyor
28.07.2025 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'deki yangınların sebeplerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor. Yangın beklenen bir şey Türkiye için. 'Yangın gelmez' demek mümkün değil. Ama bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım" dedi.

Müsavat Dervişoğlu, Bursa'da cumartesi günü çıkan yangında boşaltılan Gürsu'nun kırsal Karahıdır Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahalle sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Dervişoğlu, yangının çıkış anından itibaren çalışmaları teşkilat olarak yakından takip ettiklerini ifade etti. Yaşanan felaketin, büyük bir sıkıntı olmadan atlatılmasının teselli kaynağı olduğunu söyleyen Dervişoğlu, "Ondan teselli buluyoruz ama elbette ki kayıplar var, sıkıntılar var. Zamana da yayılacak. Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde de yangın devam ediyor. Yangın beklenen bir şey Türkiye için. Dolayısıyla eğer beklenen bir durumla karşı karşıyaysanız ona karşı sıhhat vericisi yüksek tedbirler geliştirmek mecburiyetindeyiz. 'Yangın gelmez' demek mümkün değil. Ama bu kadar da çok yangının aynı anda başlaması da sebepsiz değil. Bunların çok doğru bir biçimde araştırılması lazım" dedi.

'TOPRAĞIMIZA, BİRLİĞİMİZE, BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Mahalle sakinlerinin alevleri yerleşim yerine sokmamak için büyük çaba sarf ettiğine dikkat çeken Dervişoğlu, "Şimdi burada köylü yerinde durduğu için yangını köyüne sokmamış. Ama öyle yerler var ki biliyorsunuz köy nüfusları azaldı. Dolayısıyla orman köylüsünün de bu zamana kadar yararlanmış olduğu, istifade etmiş olduğu imkanlar kendilerinden mahrum bırakıldı. Dolayısıyla bazı yerlerde sizin göstermiş olduğunuz dirayet sergilenemiyor. Dolayısıyla yangında alanları çepeçevre sarıyor. Önce köyünüze sahip çıktığınız için, topraklarınıza sahip çıktığınız için Cenabıallah sizlerden razı olsun. Kolay bir iş değil. Bizi millet yapan değerler de bunlar zaten. Toprağımıza sahip çıkacağız. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkacağız. Ben bugün yaşanan olayları yerinde tespit edelim, çözümlerine yönelik atılması icap eden adımlar varsa da müştereken atalım diye aranızdayım, yanınızdayım. Sonuna kadar da yanınızda olmaya devam edeceğim. Allah böyle sıkıntılardan, böyle afetlerden, belalardan milletimizi, köylerimizi, vatanımızı muhafaza eylesin. En büyük temennimiz odur. Ama burada sergilenen iradenin de Türkiye'ye örnek olması, Türkiye'yi yönetenlerin de bu iradeden bir ibret alması gerekir diye düşünüyorum" diye konuştu.

'HER ZAMAN EMRİNİZDEYİM'

Dervişoğlu, "Birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var, enerjimizi birleştirmeye ihtiyacımız var. Zaten bir don felaketiyle karşı karşıya kalındı. Üreticilerimiz zor durumdaydı. Bir de bunun üstüne yangınlar gelince, sıkıntıların katbekat büyüyeceğine dair endişeler hasıl oldu. Onların giderilmesi noktasında atılması icap eden bütün adımları atmaya çaba sarf ediyoruz. Milletvekillerimiz işin başından beri görevlerini sürdürüyorlar. Sizlere layık olmanın gururu ve onuruyla hareket ediyorlar. Ben de sizin bir evladınızım, bir kardeşinizim, bu köyün bir ferdi sayıyorum kendimi buranın bir fahri mukimi görüyorum. Öyle görüyorum kendimi. Ne derdiniz varsa ne sıkıntınız varsa, o dertlerin bertaraf edilmesi, sıkıntıların çözülmesi için yapılması gereken her şeye amadeyim. Sizlerin de emirlerine amadeyim. Derdiniz benim derdimdir, bizim derdimizdir. Allah'ın izniyle, lütfuyla, keremiyle bu sıkıntıları el birliğiyle aşacağız. Cenabıallah bir daha ülkemizi böyle felaketlerden muhafaza eylesin. Dediğim gibi tesellimiz şudur. Hiç olmazsa can kaybımız yoktur. Gelen mala gelsin. Keşke ona da gelmesin ama cana gelmesin, mala gelsin. Mal yerine koyulur. Allah hepinize bundan sonraki dönemler için yardım etsin. Ben de yanınızda olduğumu ifade ediyorum. Her zaman emrinizdeyim. 2 milletvekiliniz var. Ahmet ağabey burada genel başkan yardımcımız, eski milletvekiliniz. Ben de fahri milletvekilinizim, emrinizdeyim" dedi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, İYİ Parti, Politika, Türkiye, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Yangınların Araştırılması Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Soruşturma başlatıldı Diyanet'te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Soruşturma başlatıldı
Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi Kalkış yaptığı sırada lastiği patlayan dev yolcu uçağı alev aldı: 179 kişi tahliye edildi
Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı Dondurma iadesini kabul etmedi, pala ile saldırıya uğradı
Kılıçdaroğlu’nun sözleri yeniden gündemde ’Havadan müdahale etmiyor’ dedi, helikopter sesi duyuldu Kılıçdaroğlu'nun sözleri yeniden gündemde! 'Havadan müdahale etmiyor' dedi, helikopter sesi duyuldu
Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık Bakan Murat Kurum: Orman yangınlarında toplam 104 yapının ağır hasarlı ya da yıkık
Kislyak’tan flaş itiraf: Mourinho’nun beni istediğine inanmadım Kislyak'tan flaş itiraf: Mourinho'nun beni istediğine inanmadım
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış
Halil Umut Meler’e kötü haber Küme düşebilir Halil Umut Meler'e kötü haber! Küme düşebilir
Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum Rashica tepkilere isyan etti: Ben gitmek istiyorum
Bursa’da sahte AKUT’çu yangın bölgesinde yakalandı Bursa'da sahte AKUT'çu yangın bölgesinde yakalandı

14:52
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
14:31
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:04
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi
14:01
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
21:35
Sapanca Gölü’ne giren genç hayatını kaybetti
Sapanca Gölü'ne giren genç hayatını kaybetti
21:22
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası Başsavcılık harekete geçti
Diyanette 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Başsavcılık harekete geçti
21:11
Trump’tan ’Gazze’de ateşkes’ açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
Trump'tan 'Gazze'de ateşkes' açıklaması: İsrail bir karar vermek zorunda kalacak
20:57
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer, gözaltına alındı
20:24
Bursa alevlere teslim Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
Bursa alevlere teslim! Yangın bölgesinden bir acı haber daha geldi
20:21
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma’dan kötü haber
Fenerbahçe maçında sakatlanan Bruma'dan kötü haber
20:20
Bağdat’taki yemin töreninde çatışma 2 ölü, 12 yaralı
Bağdat'taki yemin töreninde çatışma! 2 ölü, 12 yaralı
19:38
Diyarbakır’da sondaj sırasında yangın Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır'da sondaj sırasında yangın! Ölü ve yaralılar var
19:21
Sinop’ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 15:30:09. #7.11#
SON DAKİKA: Yangınların Araştırılması Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.