Yapay Zeka Komisyonu Seçimle Toplandı

Politika

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplandı

ANKARA - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu toplandı.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Katip üye ve Sözcü seçmek üzere toplandı.

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na Eskişehir milletvekili Fatih Dönmez, Başkanvekili Ankara milletvekili Julide Sarıoğlu, Sözcü İstanbul milletvekili Büşra Paker ve Katip Mersin milletvekili Levent Uysal seçildi.

Dönmez milletvekillerine teşekkür ederek, tüm üyeleri, tebrik etti. Dönmez, yapay zekanın bir çok alanda insana çözümler sunduğunu belirterek, yapay zekanın fırsatlar sunduğu kadar riskler barındırdığını ifade etti.