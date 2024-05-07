Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresinin dolması nedeniyle başlayan seçimlerin 33'üncü turunda da başkan seçilemedi.
Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 33'üncü tur oylamasında salt çoğunluk sağlanamadı. Mevcut başkan Mehmet Akarca 90, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 119, 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 105 oy aldı. Seçime katılan üye sayısı 317 olurken üç oy da geçersiz sayıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Yargıtay Başkanı Seçimlerinde 33. Turda Başkan Seçilemedi - Son Dakika
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