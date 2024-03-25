Yargıtay Başkanı Seçimlerinin İlk Turunda Hiçbir Aday Salt Çoğunluğu Sağlayamadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.
İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak. Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. - ANKARA
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Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, vatandaş ve esnaf ziyaretinde bulunarak projelerini anlattı ve destek istedi. CHP Adayı Filiz Gencan Akın da ziyaretlerini sürdürerek projelerini anlattı. İYİ Parti Adayı Hamdi Sedefçi, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Edirne ziyaretini duyurdu. Saadet Partisi Adayı Tezcan Karakütük ise muhtarları ziyaret ederek çalışmalarını anlattı.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceğini öne sürdü. CHP cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, terörle mücadelede görev alan ATAK helikopterinin başarısını gözler önüne serdi. Kahraman pilotlarımızın yetenekleriyle birleşen yerli ve milli gücümüz ATAK, teröristlere karşı etkili bir şekilde mücadele ediyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda, 18-24 Mart tarihleri arasında gözaltına alınan 91 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, şehrin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda 3 bin 437 kişinin GBT'si ve 293 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. Operasyonlarda 6 adet ruhsatsız tabanca ve 5 gram esrar ele geçirildi.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Muhittin Böcek, Korkuteli'de vatandaşlarla bir araya gelerek tarım ve hayvancılığa desteklerini açıkladı. Plastik Kasa Üretim Tesisleri kuracaklarını ve çiftçilere güneş enerjili panel desteği sağlayacaklarını belirten Böcek, ayrıca Canlı Hayvan Borsası Kompleksi kuracaklarını söyledi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toplanan grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği Temsilcisi Hasan Taşdemir, İsrail'in uluslararası anlaşmaları yok sayarak Filistin'de katliam yaptığını belirtti. Hastanelere saldırı düzenlendiğini ve sağlık çalışanlarının şehit edildiğini vurgulayan Taşdemir, Anadolu Gençlik Derneği'nin Türkiye genelinde bu zulme tepki protestoları düzenlediğini söyledi.
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında gelenekselleşen mahalle iftarları kapsamında Zeytinköy Mahallesi'nde bir iftar sofrası kurdu. Başkan Zolan, vatandaşlara hitap ederek ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı.
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