Yargıtay Başkanlığı Seçiminde Salt Çoğunluk Sağlanamadı

Yargıtay Başkanlığı 1. Seçiminde için bugün devam edilen oylamada beşinci turda da salt çoğunluk sağlanamadı. 2. Seçim yarın yeniden başlayacak.
Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da dün sandık kuruldu. Dünkü yapılan seçimlerde adayların hiçbiri üç turda da başkanlık seçimi için salt çoğunluğu sağlayamadı. Bugün gerçekleştirilen dördüncü ve beşinci turda tamamlandı. Buna göre, beşinci turda adaylardan Mehmet Akarca 105 oy, Ömer Kerkez 127 oy, Muhsin Şentürk ise 96 oy aldı. Atılan oylardan 7'si ise geçersiz sayıldı.
Yargıtay Başkanlığı seçimi için salt çoğunluk sağlanamadığından 2. seçimler yarın yapılacak. 2. seçimler çerçevesinde ise yeni adaylar belirlenecek. Adayların başkan seçilmesi için 175 oyu alması şartı aranacak. 2. seçimler de yine 5 turdan oluşacak. - ANKARA
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen 'Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi. Şenlikte çocuklara bisiklet hediye eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın örnek ve güzel projelere imza attığını vurguladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yerli tohumları gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı 'Ata Tohumları' projesi kapsamında elde edilen fideleri vatandaşlarla buluşturdu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tohumların korunmasının en iyi yolunun onların yaşatılması olduğunu vurgulayarak projenin her geçen yıl güçlenerek devam ettiğini belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis'te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır.
Murat Mahir Altan, Kocasinan İlkokulu bahçesinde düzenlenen iftar programında katılımcılara teşekkür etti. Altan, Ramazan ayının birlik ve beraberliği arttırdığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin devamını diledi. Daha sonra projeleri hakkında bilgi verdi. Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, AK Parti İlçe Başkanı Abdussamed Kayalı, belediye ve il genel meclis üyesi adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Yargıtay Başkanlığı için yapılan seçimin beşinci turunda da sonuç çıkmadı. Yarın seçimlere devam edilecek. 337 üyenin oy kullandığı 5. turda adaylardan Mehmet Akarca 105, Ömer Kerkez 127, Muhsin Şentürk 96 oy aldı. Hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadı ve yeni adaylık başvuruları alınarak turlara devam edilecek.
Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 2019 yılından bu yana gerçekleştirdiği hizmetleri ve gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı. Şeffaf yönetim anlayışını benimseyen Çatal, vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini belirtti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'deki duruma hiçbir müdahalede bulunmadığını ve İsrail'le ticaretin artarak devam ettiğini belirtti. Babacan, paranın etkisiyle ilke ve değerlerin göz ardı edildiğini ifade etti.
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