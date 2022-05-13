Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi? - Son Dakika
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Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi?

13.05.2022 11:22
Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; 9 yıl önce attığı tweetler nedeniyle ceza aldı. Ceza özellikle muhalif kanadın büyük tepkisini çekerken, Yargıtay kararının iktidara yakın isimlerin Gülen tweetleri için de emsal teşkil etme riski çektiği yorumları yapılıyor.

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl önce attığı tweetler nedeniyle yargılandığı davalarda cezaları onaylaması sonrası sosyal medyada başka isimlerin de önceki yıllarda attığı tweetler konuşulmaya başlandı. Kaftancıoğlu kararının emsal teşkil edeceğini söyleyen pek çok isim; özellikle 17-25 Aralık ve 15 Temmuz öncesi atılan tweetlerin de bu karara emsal teşkil edeceğine dikkat çekti.

Sosyal medyada Kaftancıoğlu kararını eleştiren iki isim ise, Yargıtay kararını emsal göstererek Hilal Kaplan, Nagehan Alçı'nın da aralarında olduğu isimlere dava açacaklarını açıkladı.

"EMSALDİR, DAVA AÇACAĞIM"

Muhalif kimliğiyle tanınan Burak Yıldırım adlı siyaset bilimci, yaptığı paylaşımda "Canan Kaftancıoğlu'nun 9 yıl önceki paylaştığı tweetler için istenen hapis cezası onanmış ve Canan Kaftancıoğlu hapis yatacakmış. Bu ceza emsaldir ve bende ilk iş olarak; Bülent Arınç'ın, Melih Gökçek'in, Nagehan Alçı'nın ve Hilal Kaplan'ın geçmiş dönem tweetlerine dava açacağım." diye yazdı.

Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi?

BİR BAŞKA İSİM DAHA

Aynı isimlere dava açacağını söyleyen bir başka isim ise gazeteci Cengizhan Çelik. "Canan Kaftancıoğlu emsal kararıyla Hilal Kaplan'a 'terör örgütü propagandası' suçundan dava açmaya hazırlanıyorum hadi bakalım! Türk yargısı için ilkesel duruş günü!" paylaşımı yapan Çelik; daha sonraki paylaşımında ise şu yorumu yaptı:

Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi?

"Yargıtay o kadar ilginç bir karar imza atmış ki; Canan Kaftancıoğlu'nu hükümlü kılacak kararı onaylayıp yarın Ak Partililerin hayatını kabusa çevirecek emsali oluşturacak geçmiş tweetlere bozma kararı vermiş. Sırf buradan bile anlayabilirsiniz siyasi operasyonu!"

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Son Dakika Politika Yargıtay'ın 9 yıl önceki tweetleri nedeniyle cezasını onayladığı Kaftancıoğlu kararı emsal olabilir mi? - Son Dakika


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