Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ile Özel Kalem Müdürü E.S. arasındaki ilişki iddiaları, üniversite öğrencisi olan kızı C.S.'nin Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) toplantısında kürsüye çıkarak yaptığı şok açıklamalarla patlak vermişti. Genç kızın, annesi ile başkan arasındaki ilişkiyi ve kendisine yönelik tehditleri ifşa etmesinin ardından, olay yargıya ve AK Parti Genel Merkezi disiplin kuruluna taşındı.
Olayın yankıları sürerken E.S.'nin eşi Hakan S.'nin "sadakatsizlik ve zina" gerekçesiyle açtığı boşanma davasında, TikTok üzerinden yapıldığı belirtilen 192 sayfalık mesaj dökümü mahkemeye delil olarak sunuldu. Dosyada, tarafların yaklaşık altı ay boyunca gizli rumuzlarla yazıştığı iddia edildi.
Mesajlarda "aşkım", "sevgilim" gibi hitapların yer aldığı, buluşma planlarının konuşulduğu ve gece saatlerinde yapılan yazışmaların bulunduğu görüldü. Dava dosyasına giren kayıtlarda Başkan Mutlu Işıksu'nun "bst198080", Özel Kalem Müdürü E.S.'nin ise "istuser04" takma adını kullandığı belirtildi.
Başkan Işıksu iddiaları reddederken, Hakan S.'nin mahkemeden TikTok şirketine resmi yazı yazılarak kayıtların teyit edilmesini talep ettiği öğrenildi. Davanın seyri Sakarya'daki siyasi gündemi yakından ilgilendirirken, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.
(Mesajlarda Başkan Mutlu Işıksu bst198080, Özel Kalem Müdürü E.S. ise istuser04 takma adını kullanıyor)
Kaynak: Sözcü - Veli Toprak
Son Dakika › Politika › Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (15)