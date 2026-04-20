Yasal Sürecin Gecikmesi Doğru Değil
Yasal Sürecin Gecikmesi Doğru Değil

20.04.2026 16:39
Koçyiğit, iktidara yasal adımlar atması için çağrı yaptı, sürecin geciktirilmesini eleştirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Çeşitli gerekçelerle yasal sürecin geciktirilmesini doğru bulmadığımızı, kabul etmediğimizi ve bunun da sürece katkı sunmadığının altını çizmek istiyorum" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Koçyiğit, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara düzenlenen saldırıların münferit olaylar olmadığını belirterek, "Okullarda güvenlik; kameralarla, güvenlik görevlisiyle, demir kapılarla, duvarları yükselterek veya okullar karakollara çevrilerek sağlanmaz. Gerçekten güvenliği sağlayacak şey; çocukları eşit koşullarda parasız ve bilimsel eğitim imkanına kavuşturmakla, yoksulluğu azaltmakla, onları psikososyal destek mekanizmalarıyla desteklemekle, onları duymakla, görmekle, dokunmakla, hissetmekle, sorunlarına çözüm bulmakla olur. Onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanlar sunmakla, geleceksizliğe değil her birine eşit, özgür ve mutlu bir gelecek imkanı tanımakla olur ve bütün bunları yapması gerekenlerin de bizler olduğunun altını çizmek gerekiyor" dedi.

'İKTİDAR SORUMLUDUR'

Koçyiğit, gazetecilerin 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin sorusu üzerine, "İktidar kanadından kulislere yansıyan bilgiler ve yaptıkları açıklamalara göre; Ramazan Bayramı sonrasında yasal düzenlemeleri yapacaklarına dönük bir kanaat oluştu. Ancak halihazırda Nisan ayının 20'si olması rağmen yasal düzenlemelerle ilgili hiçbir gelişme olmadığını görüyoruz. Sürecin ilerlemesi, derinleşmesi ve kalıcı bir hale gelmesi için yasal adım atılması gerekliliği, yasa yapma ihtiyacı açık ve net. Bu konuda gerçekten sorumluluk almaya, cesaretli olmaya, cüretkar olmaya ve sürecin ihtiyaçlarını gerçekçi bir zeminde tartışmaya, adımlar atmaya ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çeşitli gerekçelerle yasal sürecin geciktirilmesini doğru bulmadığımızı, kabul etmediğimizi ve bunun da sürece katkı sunmadığının da altını çizmek istiyorum. Bu anlamıyla bugünden yarına bütün siyasi partilerin sürecin ilerlemesi için sorumluluk alacakları bir noktada durması gerekiyor. Bu konuda en büyük sorumluluğun iktidara düştüğünü de özellikle ifade edelim. Biz, iktidara ve devlete sorumluluklarını hatırlatıyoruz. Bu söylemimiz, 'İktidara ve devlete rol biçmek' gibi bazı değerlendirmelerle karşılık buluyor. Oysaki elbette iktidar bu konuda sorumludur. Devletin elbette sorumluluğu vardır. Bu barış, hepimizin barışıdır ve herkese sorumluluk yüklüyor. Kürt sorununun demokratik çözümünde atılması gereken adımlar konusunda her birimizin sorumluluğu var, yapması gerekenler var. Ancak bu konudaki esas sorumluluğun iktidar ve devlette olduğunun altını çizelim. Umuyorum ve diliyorum ki çok kısa bir süre içerisinde pozitif gelişmeler olur ve her birimiz de bu süreci ilerletmek için daha yapıcı tartışmaları doğru bir zeminde yapabilme imkanına da kavuşuruz. Ama halihazırda bize ulaşan, paylaşılan yeni bir gelişme yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Terör, Son Dakika

