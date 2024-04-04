Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay Mazbatasını Aldı

Politika

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.77 oy ile Yatağan Belediyesi'ni kazanan Mesut Günay mazbatasını aldı.

Yatağan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından verilen mazbata törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta eşlik etti. Seçim kurulu önünde toplanan vatandaşlar ile birlikte Yatağan Belediyesine yürüyen Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay Yatağan Belediye Başkanlık koltuğunu eski başkan Mustafa Toksöz'den devir aldı.

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde onun ışığında hem Yatağan'ı, hem 'de Türkiye'yi yöneteceğiz. Bizler çok mutluyuz, gururluyuz bu seçimin kaybedeni yok artık tüm Yatağan kazandı hangi partiye oy verilmiş olursa olsun tüm Yatağanlılar benim hemşerim artık bundan sonra birlikte başaracağız dedik başardık, birlikte kazanacağız dedik kazandık artık birlikte yönetme zamanı Yatağanı hep birlikte yöneteceğiz değişen, gelişen, sosyalleşen mutlu mesut bir Yatağan hedefimizdir" dedi. - MUĞLA