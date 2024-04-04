31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 51.77 oy ile Yatağan Belediyesi'ni kazanan Mesut Günay mazbatasını aldı.
Yatağan İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı İlçe Seçim Müdürlüğü tarafından verilen mazbata törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta eşlik etti. Seçim kurulu önünde toplanan vatandaşlar ile birlikte Yatağan Belediyesine yürüyen Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay Yatağan Belediye Başkanlık koltuğunu eski başkan Mustafa Toksöz'den devir aldı.
Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay yaptığı konuşmada, "Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde onun ışığında hem Yatağan'ı, hem 'de Türkiye'yi yöneteceğiz. Bizler çok mutluyuz, gururluyuz bu seçimin kaybedeni yok artık tüm Yatağan kazandı hangi partiye oy verilmiş olursa olsun tüm Yatağanlılar benim hemşerim artık bundan sonra birlikte başaracağız dedik başardık, birlikte kazanacağız dedik kazandık artık birlikte yönetme zamanı Yatağanı hep birlikte yöneteceğiz değişen, gelişen, sosyalleşen mutlu mesut bir Yatağan hedefimizdir" dedi. - MUĞLA
Son Dakika › Politika › Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay Mazbatasını Aldı - Son Dakika
CHP'den Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz'e mazbatası verildi. Ercengiz, 3. dönem Burdur halkının kenti yönetme yetkisini kendisine vermiş olmasının mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirtti. Sorumluluğunu bilerek 5 yıl daha en iyi şekilde Burdur için çalışacağını ifade etti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediye başkanı seçilen Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak göreve başladı. Tetik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve vatandaşlara hitaben konuşma yaparak kenti marka şehir yapacaklarını söyledi. Belediye başkanlığı makamına geçen Tetik, görevi Kürşat Engin Özcan'dan devraldı.
AK Parti'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu, Yusufeli ilçesinde yapılan yerel seçimlerde oyların yeniden sayılmasına karar verdi. CHP adayı Barış Demirci'nin farkı 48'e çıktı.
CHP'nin itirazı üzerine YSK, Beykoz'da yeniden sayıma ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı. Böylece, Beykoz'da yeniden sayım yapılmayacak.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçim sonuçlarına yapılan itiraz sonucunda AK Parti adayı Eşref Mutlu lehine sonuçlandı. İlçe Seçim Kurulu, itirazları değerlendirerek bazı sandıkların ve geçersiz kabul edilen oyların tekrar sayılmasına karar verdi. Yapılan yeniden sayımda AK Parti adayı Eşref Mutlu ilk sıraya yükseldi. AK Parti'nin 16 oy farkla birinci parti seçildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Anayasa'ya uyulmadığı sürece Anayasa değişikliği müzakeresinin olamayacağını belirtti. Özel, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gençlerin ve kadınların desteğini vurguladı. Ayrıca, seçimlerdeki hatalardan ders alacaklarını ve bir sonraki genel seçimde iktidara geleceklerine inandığını ifade etti.
CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.
Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?