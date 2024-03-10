Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım

Geniş Video İzle

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlarla ilgili haksız şekilde üstlerine gelindiğini belirterek "Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum" dedi.

10.03.2024 09:42  Güncelleme: 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan adaylık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı süreçleriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, gereken tüm açıklamayı seçimlerin ardından yapacağını belirtti.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerinde yüksek bir oy farkıyla seçimi kazanacağına inanan Yavaş, CHP'nin daha önce başkan çıkaramadığı birçok ilçeden de umutlu olduğunu ve böylece belediye meclisinde üye çoğunluğunun CHP'ye geçeceğini belirtti.

"KAMU İMKANLARINDAN ASLA YARARLANMIYORUM"

Yavaş'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle; "Ben kamu imkanlarından asla yararlanmıyorum. Kişisel harcamaları, hatta belediye adına gittiğim yerlerde de ben karşılıyorum. Hem vicdanen hem de belediye çalışanlarımız da bunu görüyorlar. Örneğin bir harcama varsa, aslında ödememem gerekirken ödediğimi görünce en azından şöyle düşünüyorlar, 'sade yaşıyor'. Onların da öyle olmasını istiyorum. Avrupa'da bir bakanın kızı, bakanın odasına geldiğinde tabletinden internet kullanmış. Bakan istifa etti. Artık buralara bu işlerin gelmesi lazım.

'SON DÖNEMİM OLACAK' AÇIKLAMASI

("Bu benim son başkanlık dönemim olacak" açıklaması) "Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim: Belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum: Bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi. Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara'dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim: Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torunlarımla beraber. Öyle ki bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Bazen içinde buluyorsunuz kendinizi. Bunu taahhüt veya beklenti olarak da söylemiyorum. Kesin konuşmamak gerektiğini öğrendim tecrübelerimden. Bir hedefe dayanarak bunu söylemedim.

"1 NİSAN'DAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

"(Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlar) Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım."

"BEN MUHATAP DEĞİLİM, BELEDİYE BAŞKANIYIM"

"Hiç bu konuya girmiyorum. Çünkü her verdiğiniz cevap bir karşı cevabı gerektiriyor mutlaka. Ben Belediye Başkanı seçildiğimde de bir-iki kez bazı Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim, belediye başkanıyım. Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim" karşılığını verdi.

Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan\'dan sonra açıklayacağım

Mansur Yavaş, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mustafa Aksoy: Tilki olsa bu kadar kurnaz birisi olamaz,sus da adam sansınlar! 41 78 Yanıtla
  • huseyin ergun: Gene başladı mağdur edebiyatı. Elinde dev bir bütçe var. İcraat yap Birisine devlet para vermemişti de yine de efsane olmuştu. Lider öyle olunur. Gel seni lider yapalım diye lider olunmaz. 38 74 Yanıtla
  • Murat Sarıal: bir nisandan sonraki açıklamaların ancak bir nisan şakası olur. başka işe yaramaz. 4 10 Yanıtla
  • Ali Arslan: Yahu artık hep sus,sen kaçtın gerçek olan bu, tüm anketlerde Kılıçdaroğlu 2 puan gerideymis,sen enaz yüzde 56 gözüküyordun,kendine guveneneyen neden siyasete giriyor anlaşılır gibi değil 0 3 Yanıtla

10:44 Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan açıklama var Asgari ücrete ve emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklama var
10:21 Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya’ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz Polat çiftinin kızları Nilda, Bakan Yerlikaya'ya seslendi: Sesimizi duyun, ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz
08:55 Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti Dünya futbolunu sarsan iddia: Brezilyalı yıldız Dani Alves cezaevinde intihar etti
08:21 Biden: Netanyahu İsrail’e artık faydadan çok zarar veriyor Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor
08:17 Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir Bozdağ: TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir
11:33 Kasaplar Federasyonu Başkanı’ndan internetteki sucuk reklamına tepki Kasaplar Federasyonu Başkanı'ndan internetteki sucuk reklamına tepki
11:14 Evleneceklerden yeni moda 4 bin lira yevmiye veriyorlar Evleneceklerden yeni moda! 4 bin lira yevmiye veriyorlar
11:13 Morgda büyük rezalet Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi Morgda büyük rezalet! Yanlış adamın cesedini verdiler, aile hiç tanımadığı biri için tören düzenledi
10:10 İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
10:01 Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı Göçmen kaçakçılarına Kalkan 14 operasyonu: 25 gözaltı
09:43 Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan’dan sonra açıklayacağım Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım
08:31 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi 4 ilde Mahzen 8 operasyonu: Agit Akan çetesi çökertildi
07:39 Esenyurt’ta 11 katlı rezidansta yangın mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti
07:35 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti 190 kilometre hızla direğe çarpan sürücü hayatını kaybetti
07:15 İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 11:45:02. #1.12#
SON DAKİKA: Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement