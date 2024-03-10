Yavaş: Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor, bütün yaşananları 1 Nisan\'dan sonra açıklayacağım

Politika

14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan adaylık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı süreçleriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, gereken tüm açıklamayı seçimlerin ardından yapacağını belirtti.

MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 31 Mart seçimlerinde yüksek bir oy farkıyla seçimi kazanacağına inanan Yavaş, CHP'nin daha önce başkan çıkaramadığı birçok ilçeden de umutlu olduğunu ve böylece belediye meclisinde üye çoğunluğunun CHP'ye geçeceğini belirtti.

"KAMU İMKANLARINDAN ASLA YARARLANMIYORUM"

Yavaş'ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle; "Ben kamu imkanlarından asla yararlanmıyorum. Kişisel harcamaları, hatta belediye adına gittiğim yerlerde de ben karşılıyorum. Hem vicdanen hem de belediye çalışanlarımız da bunu görüyorlar. Örneğin bir harcama varsa, aslında ödememem gerekirken ödediğimi görünce en azından şöyle düşünüyorlar, 'sade yaşıyor'. Onların da öyle olmasını istiyorum. Avrupa'da bir bakanın kızı, bakanın odasına geldiğinde tabletinden internet kullanmış. Bakan istifa etti. Artık buralara bu işlerin gelmesi lazım.

'SON DÖNEMİM OLACAK' AÇIKLAMASI

("Bu benim son başkanlık dönemim olacak" açıklaması) "Bunu söyleme ihtiyacını şu nedenle hissettim: Belediye meclisinde bu sefer çoğunluğumuzun sağlanması için hem de bize dirsek gösteren, elimizi tutmayan ilçe belediye başkanları da seçildikleri takdirde aynı tutumu sergileyecekleri için, bize yakın belediye başkanları seçip doya doya hizmet etmek istiyoruz. Yine aynı engellemelerle karşılaşmamak için onlara bir şey sunuyorum: Bu benim son dönemim. Fırsat bilin diyorum. İnşallah bu da gerçekleşecek gibi. Ben siyasi hayatım boyunca, belediye başkanlığım sonlandığında da Ankara'dan aday olmayı düşünerek bunu söylememiştim: Kendi işime dönmek, mesleğimi yapmak istiyordum. Şimdi de aynı şekilde kendi hayatımı da yaşamak istiyorum, ailemle, çocuklarımla, torunlarımla beraber. Öyle ki bazı şeyler sizin elinizde olmuyor. Bazen içinde buluyorsunuz kendinizi. Bunu taahhüt veya beklenti olarak da söylemiyorum. Kesin konuşmamak gerektiğini öğrendim tecrübelerimden. Bir hedefe dayanarak bunu söylemedim.

"1 NİSAN'DAN SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

"(Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve o süreçte yaşananlar) Ben bütün yaşananları 1 Nisan'dan sonra açıklayacağım. Haksız bir şekilde üstümüze geliniyor. Bizim gündemimiz şu anda yerel seçimler. Yerel seçimlerin dışına çıkmak ya da çıkılmasında payım olsun istemiyorum. Susmayı tercih ediyorum. Ama inşallah nisan ayında, seçildikten sonra açıklama yapmamız gerekirse bunları da kamuoyuna anlatacağım."

"BEN MUHATAP DEĞİLİM, BELEDİYE BAŞKANIYIM"

"Hiç bu konuya girmiyorum. Çünkü her verdiğiniz cevap bir karşı cevabı gerektiriyor mutlaka. Ben Belediye Başkanı seçildiğimde de bir-iki kez bazı Genel Başkanların açıklamaları olmuştu. Ben siyaset yapmam. Çünkü ben muhatap değilim, belediye başkanıyım. Cevap vermemiştim, aynı bu şekilde devam edeceğim" karşılığını verdi.