Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama

Yavaş\'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama
29.06.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'de yarın görülecek kurultay davası öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Bir gazete, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın olası bir mutlak butlan kararı hakkında verdiği röportajda "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediğini yazdı. Yavaş ise X hesabı üzerinden gazetenin söz konusunu haberine yanıt vererek "Böyle bir sözüm yok" ifadesini kullandı.

CHP'de yarın görülecek kurultay davası öncesinde konuyla ilgili tartışmalar da alevlendi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 23 Haziran'da Ankara'da bir araya gelmesiyle başlayan spekülasyonlar, yeni iddialarla devam etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'le görüşme teklifini reddettiği ve "mutlak butlan" kararını kabul edeceğini söylediği öne sürülmüştü.

YAVAŞ İDDİASI: BU YAPTIĞINIZ CHP'Yİ BÖLER

Bu görüşmenin ardından, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim" resti çektiği de iddia edildi.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU'NA BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Yavaş, 27 Haziran'da yaptığı yazılı açıklamada bu tartışmalara tepki göstererek, parti içi diyaloğun hakarete varan üsluplarla sürdürülmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, hem Özel'e hem Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama

GAZETENİN HABERİNİ YALANLADI

Bugün ise bir gazete, Yavaş'ın "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediğini yazdı. Ancak Yavaş, gazetenin sosyal medya paylaşımına doğrudan yanıt vererek bu sözleri söylemediğini net şekilde ifade etti: "Böyle bir sözüm yok."

Mansur Yavaş, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavaş'tan 'Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem' dediği iddiasına yalanlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serdengeçti:
    CHP Türkiye cumhuriyeti ve İslam’ın son kalesidir ona Türk milletinin gözü gibi bakması gerekiyor parayla kalemini satan trollere itibar etmeyin kalemini satan namusunu da satar 9 8 Yanıtla
  • Son Mohikan:
    Kim Ne Yaparsa Yapsın, Kim ne Söylesin Boş !!! CHP içindeki Satılmışlar CHP nin Kaybı İçin Kılıçtaroğlunu Başa Getireceklerdir. Kılıçtaroğlu İlk Günden Bu Yana Bahçeli Gibi İktidar Ortağıdır. 5 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

14:36
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
Kene ile mücadele için binlerce keklik doğaya bırakılıyor
13:42
İsrail ordusundan sürgün haritası Gazze’deki mahalleleri tek tek işaretlediler
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler
13:18
Meclis’e sunulan yasa teklifi Murat Ülker’i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir
11:29
Park halindeki kamyona arkadan çarptı 4 kişi feci şekilde can verdi
Park halindeki kamyona arkadan çarptı! 4 kişi feci şekilde can verdi
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 15:24:40. #7.12#
SON DAKİKA: Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu ile bir daha görüşmem" dediği iddiasına yalanlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.