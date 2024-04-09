Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz - Son Dakika
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Politika

Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz

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27 Nisan'da düzenlenecek olan İYİ Parti kurultayı öncesi, teşkilatın Yavuz Ağıralioğlu'na dönmesi için baskı yaptığı konuşuluyordu. Ancak Ağıralioğlu, sosyal medya üzerinden İYİ Parti'ye dönmeyeceğini ve yeni bir parti kurma hazırlığında olduğunu açıkladı.

09.04.2024 09:45  Güncelleme: 09:51
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27 Nisan'da kurultaya gidecek olan İYİ Parti'de, Yavuz Ağıralioğlu'nun partiye geri dönerek genel başkanlığa aday olacağı iddiaları gündeme düşmüştü. Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği Ağıralioğlu, yeni parti kuracaklarını belirterek İYİ Parti'nin başına geçeceği yönündeki tartışmalara noktayı koydu.

"AĞIRALİOĞLU'NU İKNA EDİN GELSİN"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, İYİ Parti kurultayı öncesi kulislerde Yavuz Ağıralioğlu sesleri yükseldiğini ifade ederek, "İYİ Parti kulislerinde teşkilatın 'Yavuz Ağıralioğlu'nu ikna edin gelsin' baskısını birçok isme yaptığı konuşuluyor. Hatta edindiğim bilgilere göre, adaylık düşünen bazı isimler kendisini arayıp 'Beraber olalım' diyor. Ağıralioğlu şu an uzaktan da olsa süreci takipte, önceliği parti kurmak" diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, 'Partiye dön' iknalarına kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz

"KONGRE İLE ALAKALI GÜNDEMİMİZ HİÇ OLMADI"

Bu sözlerin ardından gözlerin çevrildiği Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir. Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz. Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var. İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yavuz Ağıralioğlu, 'Partiye dön' iknalarına kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz

SONBAHARDA YENİ PARTİ KURULUYOR

Açıklamasının devamında sonbaharda parti kuracaklarını belirten Ağıralioğlu, "Biz, Allah izin verirse sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz. Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir..." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti\'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz

Yavuz Ağıralioğlu, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yavuz Ağıralioğlu, 'İYİ Parti'ye dön' diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak Aslantaş: Senden hiçbirsey olmaz istediğini aç istediğini yap 14 3 Yanıtla
  • hüseyin şenel: açın abi açın sizde yeni bir parti açın önüne gelen parti açıyor dünyada örneğimiz yok canı sıkılan vekil ayrılınca parti açsın ne güzel ülke yüzde 1 alamayacağınızı bile bile kim size açtırıyor acaba bu partileri sermayeleri 13 4 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Ben derim ki partiden kim koptuysa sorunludur ve geriye dönüşü de sorunlarıyla birlikte gelir... İYİ Parti'nin vizyonunun yara almasından da bu gibi kişiler sorumludur.. ağıralioglu yerinde kal ve iyi parti yeniden sıçrama yapacaksa bunu kendi icinde fikri net olmalı, vitrin için transfer yapmamalı ve dik duruşa sahip olup ne yaptığını anlatabilecek kabiliyete de sahip olmalı. Zaten bunlar olsaydı İYi parti bu durumda olmazdı.. İYi partili idim ama şimdi kenardan izliyorum.. 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Gümüş: Particikler çöplüğünde yeriniz hazır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yavuz Ağıralioğlu, "İYİ Parti'ye dön" diyenlere kapıyı kapattı: Altyapısını tamamladığımız siyasi hazırlığın içerisindeyiz - Son Dakika
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