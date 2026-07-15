Yayman: 15 Temmuz\'da Türk milletinin direnişi tarihe geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, "Türk milleti, 15 Temmuz darbe girişimine karşı demokrasisine, seçilmiş olan hükümetine, seçilmiş olan Cumhurbaşkanına sahip çıkmıştır. Vatanın birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, mukaddesatına sahip çıkmıştır." dedi.

Yayman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin hafızasında kara bir leke olduğunu belirten Yayman, "Türkiye darbeler ülkesidir. 27 Mayıs darbesi, 12 Eylül darbesi, 12 Mart darbesi, 28 Şubat darbesi Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini almıştır. Fakat bu darbeler içerisinde en haini, en alçakça olanı, FETÖ'cü darbe girişimidir. Çünkü 15 Temmuz hain FETÖ'cü darbe girişimi, önceki darbeler gibi bir darbe değildir. FETÖ'cü hain darbe girişimi Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek, iç savaşın sonucunda bir kardeş kavgası çıkartmak ve bunun sonucunda da Türkiye'yi emperyalistlerin işgaline açık hale getirmek ve Türkiye'yi bölme planının adıdır. Yani kod adı 'FETÖ'cü darbe planı'dır ama asıl adı 'Türkiye'yi bölme, parçalama planı'dır" diye konuştu.

Yayman, geçen 10 yılda FETÖ'ye karşı büyük bir aydınlanma, bilinçlenme ve farkındalık oluştuğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türk milleti, 15 Temmuz darbe girişimine karşı demokrasisine sahip çıkmıştır. Seçilmiş olan hükümetine, seçilmiş olan Cumhurbaşkanına sahip çıkmıştır. Vatanın birliğine, bütünlüğüne, bayrağına, mukaddesatına sahip çıkmıştır. Milletimizin bu konuda gösterdiği direnç, direniş şanlı tarihimizin yüz akı sayfalarından birisi olarak yerini almıştır. Hain FETÖ'cü darbe girişimine karşı aziz milletimiz 'bayrak inmez, vatan bölünmez, millet yenilmez' demiştir. Bu çok önemlidir."

"FETÖ'cü darbe girişiminin kumpaslarının hepsi boşa çıkmıştır"

FETÖ ile mücadelenin bir hükümet, parti politikası değil, devlet politikası olduğunun altını çizen Yayman, FETÖ'nün Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nde yerini aldığını, darbecilerin ne kadar devlet, millet, bayrak ve mukaddesat düşmanı olduğunun, bu kavramlarının içini boşaltıp, kirlettiğinin ve bunları makyavelist biçimde kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarının görüldüğünü dile getirdi.

"Hain FETÖ'cü darbe girişiminin kumpaslarının hepsi boşa çıkmıştır." diyen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepsi milletin demokrasi bilinci karşısında tuzla buz olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de milletimiz darbelere, darbecilere karşıdır. Hain FETÖ'cü darbecilere temelli karşıdır. Milletimizin bilinci, demokrasi şuuru çok kıymetlidir, çok değerlidir. Geçen 10 yılda bu bilinç yeniden kendini üretmiştir. Yeniden zamanın ruhuna uygun bir biçimde kendini yenileyerek gelmiştir. Dolayısıyla 10 yılda geçse, 100 yılda geçse, 1000 yılda geçse aziz milletimiz darbelere, darbecilere karşıdır. Dün olduğu gibi bugün de devletinin yanındadır, milletinin yanındadır. İnşallah 'üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça aziz milletimiz var olsun' diyoruz. Darbelerin hepsine karşıyız. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaşasın demokrasi, yaşasın hürriyetler, kahrolsun darbeciler."

Yayman, bu konuda Anadolu Ajansının (AA) gösterdiği duyarlığının çok değerli olduğunun altını çizerek, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz başta olmak tüm çalışanlara teşekkür etti.