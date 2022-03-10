Yayman: "Dezenformasyon Yasası sansür yasası olmayacak" - Son Dakika
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Yayman: "Dezenformasyon Yasası sansür yasası olmayacak"

10.03.2022 10:37
Yayman: "Dezenformasyon Yasası sansür yasası olmayacak"

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, çalışmaları süren Dezenformasyon Yasası'nın sansür değil, tam aksine hakları koruyucu bir yasa olacağını kaydetti.

AK Parti Hatay Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, çalışmaları süren Dezenformasyon Yasası'nın sansür değil, tam aksine hakları koruyucu bir yasa olacağını kaydetti.

Kamuoyunda "Sosyal Medya Yasası" olarak bilinen, Dezenformasyon Yasası'nın sansür yasası olmayacağını, muhalefetin de haklarını koruyacağını kaydeden Yayman, yasa taslağına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti. Çalışmayı siyaset üstü bir mesele olarak değerlendiren ve yasanın sosyal medyadaki bilgi karmaşasına son vereceğini belirten Yayman, "Dezenformasyon Yasası üç katmanlı olacak. Bir taraftan internet medyası ile ilgili düzenlememiz var. 5651 sayılı kanunla ilgili birtakım yeni talepler de bulunuyor. Üçüncüsü ise dezenformasyon konusunda düzenleme var. Siyaset kurumu kendisine yöneltilen taleplere cevap vermek durumundadır.

Kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, kişisel itibar suikastının yapılması, kişilik haklarının rencide edilmesi, veri mahremiyetinin sağlanmaması, diğer taraftan insanların aile hayatlarına girilerek burada birtakım dezenformasyon yapılması karşısında insanlar şunu soruyorlar: Bizim hakkımızı, hukukumuzu, kim arayacak? Bu noktada devletin bir düzenleme yetkisi gerekiyor. Taslağımız TBMM'ye geldiğinde, komisyonlarda görüşülmeye başlandığında kaygıların doğru olmadığını ve kamuoyunu ikna edecek bir düzenleme olduğunu hep beraber göreceğiz" dedi. - HATAY

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Milletvekili, AK Parti, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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