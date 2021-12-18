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Yazıcı: "Türkiye büyük ve önemli bir ülke"AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat... - Son Dakika

Yazıcı: "Türkiye büyük ve önemli bir ülke"AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...

18.12.2021 16:46

- Yazıcı: "Türkiye büyük ve önemli bir ülke" AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Hatay'da "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla...

- Yazıcı: "Türkiye büyük ve önemli bir ülke"

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na katıldı

HATAY - AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Hatay'da "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Antakya İlçesi'nde bir toplantı salonunda düzenlenen programa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Geçmiş Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ile çok sayıda partili katıldı.

Program öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı; Türkiye büyük ve önemli bir ülke. Türkiye'nin bütünü Dünya coğrafyasının önemli bir noktasında, bir kavşak ülkeyiz ve merkezindeyiz" dedi.

Bu coğrafyada yaşayan insanların hayatını kolaylaştırmak ve dezavantaj kesiminde olmak üzere hiçbir kimseyi unutmadan çalıştıklarını ifade eden Yazıcı, "Çünkü AK Parti'nin merkezinde insan var. Bu merkezin önemli illerinden bir tanesi de Hatay. Bütün faaliyetlerimiz, milletin hukukunu korumak, sofrasındaki ekmeği büyütmek ve sosyo ekonomi hayatla ilgili önündeki engelleri kaldırmak ve hayat standartlarını yükseltmek. Türkiye'yi de Türkiye Cumhuriyeti Devleri olarak bulunduğu coğrafyada büyüden milletler arasında hak ettiği yere Türkiye'yi taşımaktır. Çalışmalar bu çerçevede sürüyor. Bu hedefe varmak için önemli unsurlardan bir tanesi de devletimizin ve milletimizin ekonomik gücü ve kalkınmasıdır. Her kes müşteri olsun, biz bilerek kesinlikle yanlış bir şey yapmayız. Çok dikkatliyiz." şeklinde konuştu.

Ekonomi alanındaki çalışmalara ilişkin de konuşan Yazıcı açıklamasının devamında da şunları kaydetti;

"Başından bu yana ücretlendirme zamanları yerince, yani iyileştirme süreçleri geldiğinde, Asgari ücret düzenlemesi Yüzde 50,44 oranında bir artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemenin diğer alanlarına sirayetine ilişkin alanları yasal çerçeveye kavuşturmak üzere arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Özgürlükler her alan için önemlidir. Bizim ekonomik alanlarımızın çalışmaları çerçevesinde serbest piyasa ekonomik kuralları belirler. Dolayısıyla bu alan içerisinde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarımız ile sanayicimiz, üreticilerimiz ve pazarlamacılarımız tümü bir taraftan yasal kurallara hak hukuk gözetmek suretiyle ticari faaliyetlerini sürdürmelerini bekleriz. Öte yandan da hepimiz bu toplumun belli noktalarda görev üstlenmiş icra eden diğer unsurlarıyız. Bu toplumun her hangi bir kesimine zarar verecek durumlardan kaçınmalıyız. Bu da hukuk devletin olmanın gereğidir. Hak ve hukuka rağmen bu alanda yanlış yapanlar olursa elbette ki onları seyretmeyiz. Onları takip ederiz. Mülkiyet hakkı önemlidir." Dedi.

Konuşmaların ardından Teşkilat Akademisi Eğitim Programı yapılan sunumlarla devam etti.

Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...
Yazıcı: Türkiye büyük ve önemli bir ülke AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat...

Togo Cumhuriyeti, Hayati Yazıcı, Türkiye, Hatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yazıcı: 'Türkiye büyük ve önemli bir ülke'AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazıcı: "Türkiye büyük ve önemli bir ülke"AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Teşkilat... - Son Dakika
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