Yazıcıoğlu'ndan Silahların Bırakılması Çağrısı

Politika

HÜDA PAR Genel Başkanı Yazıcıoğlu: "Silahların öyle veya böyle toprağa gömülmesi gerekir"

BATMAN - Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki silah, şiddet bir hak arama yöntemi değildir ve mutlaka silahların terk edilmesi gerekir. Yani silahların öyle veya böyle toprağa gömülmesi gerekir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da esnafı ziyaret ederek, çayevinde halkla buluştu. Ardından STK'lar ve medrese alimleriyle bir otelin konferans salonunda toplantı yapan Yapıcıoğlu, "Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına gidip, ön sıralarda oturan milletvekilleri ve grup başkanlarıyla tokalaşmasından sonra bir şeyler konuşulmaya başlandı. ve 22 Ekim günü bir çağrıda bulunuldu silahların bırakılmasıyla ilgili ve bazı siyasi partiler arasında görüşme trafiğiyle devam etti bu süreç" dedi.

Yapıcıoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a terör örgütünü lağvetmesi çağrısının ardından başlayan sürece ilişkin, "Bu süreç nedir, neyin süreci, ne oluyor, henüz o konuda ortak bir isimlendirme yapılmış değil. Birileri bunun yeni bir çözüm süreci olduğunu söylüyor. Hükümet tarafı yeni bir sürecin olmadığını, silahları bırakmak dışında elinde silah bulunanların seçeneğinin kalmadığını ve artık şiddetsiz bir Türkiye'ye geçiş için bunun bir fırsat olduğunu ve mutlaka bunun sağlanacağını söylüyor. Her neyse adı biz bununla ilgili de bugün burada yapacağımız temaslarda ve yarın özellikle bölge gezimizde temaslarımızı sürdüreceğiz. Tabii batı illerindeki vatandaşların görüş ve önerilerini, beklentilerini de alacağız" dedi.

Yapıcıoğlu, "Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki silah, şiddet bir hak arama yöntemi değildir ve mutlaka silahların terk edilmesi gerekir. Yani silahların öyle veya böyle toprağa gömülmesi gerekir. Yine silah bırakılsa da bırakılmasa da yüz yıla aşkın bir süredir bu memleketin enerjisini ve kaynaklarını tüketen, kardeşini zedeleyen bir sonumuz var. Kardeşliğin bozulması sorunu, Kürt meselesi bunun mutlaka bir çözüme kavuşturulması gerekir" dedi.

Yapıcıoğlu, "Siyasi partiler arasında bir görüşme var. Bir kısım siyasi partiler birbirlerini ziyaret ediyorlar, biliyorsunuz DEM Parti'nin bir heyeti İmralı adasında bulunan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti ve ziyaret sonrası Meclis Başkanı ve bazı siyasi partilerle görüştü. Bu heyetin amacı nedir, hangi sıfatla ne mesaj götürüyor onu tam olarak bilmiyoruz. Ama basına yapılan açıklamalardan şunu anlıyoruz ki İmralı'dan almış oldukları mesajı siyasi partilere götürüyorlar ve siyasi partilerden aldıkları tavsiye ve önerileri de muhtemelen ikinci görüşmede İmralı'ya götürecekler. Yapılan sadece bir postacılık mıdır onu bilmiyoruz, onu zaman gösterecek. Detaylı bir açıklama yapacaklarını söylemişlerdi ama yapılan açıklamalarda doğrusu detay yok. Bazı siyasi partilerle bizim de görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerden bizim çıkardığımız sonuç şudur; hem o heyettekiler hem de diğer siyasi partilerin heyetleri bu görüşmeleri yaparken aslında konuyla ilgili sürecin nereye gideceğiyle ilgili çok net bilgilere sahip değiller. İnşallah daha sağlıklı bir şekilde bilgilendirilir diye temenni ediyoruz" dedi.