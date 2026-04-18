Yazmacı'dan Yaralı Öğrencilere Ziyaret

18.04.2026 12:51
Cevahir Asuman Yazmacı, silahlı saldırıda yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Siverek'teki okula saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti.

Milletvekilinin ofisinden yapılan açıklamada, Yazmacı, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası tedavileri kent merkezindeki hastanelerde devam eden öğrencilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Doktorlardan yaralıların durumlarına ilişkin bilgi alan Yazmacı, hem Siverek hem de Kahramanmaraş'ta yaşanan olaydan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu belirtti.

Her iki şehirde de yaşanan acının ortak olduğunu dile getiren Yazmacı, şunları kaydetti:

"Umut dolu gençlerimizi ve kendini görevine adanmış Ayla öğretmenimizi kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve öğretmenimizi Kahramanmaraş'ta son yolculuklarına uğurladık. Henüz hayatlarının baharında aramızdan koparılan yavrularımızın acısı yüreğimizi dağladı. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu acı, sadece ailelerinin değil hepimizin ortak acısıdır. Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralılarımıza da bir kez daha acil şifalar niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

