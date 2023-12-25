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Yemen'de yeni ateşkes ve barış süreci taahhüt edildi - Son Dakika
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Yemen'de yeni ateşkes ve barış süreci taahhüt edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tarafların yeni bir ateşkes yapılmasını ve BM öncülüğünde barış sürecinin başlatılmasını taahhüt ettiğini duyurdu. Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin bu taahhüdü kabul ettiği belirtildi. Suudi Arabistan da bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Yemen\'de yeni ateşkes ve barış süreci taahhüt edildi
25.12.2023 - 14:42,
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Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki tarafların yeni bir ateşkes yapılmasını ve BM öncülüğünde barış sürecinin başlatılmasını taahhüt ettiğini duyurdu.

Yemen'de tarafların ateşkes yönünde adım atmayı kabul etmesinin ardından yeni bir karar alındı. Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve İran destekli Husilerin yeni bir ateşkes yapılmasını ve BM öncülüğünde barış sürecinin başlatılmasını taahhüt ettiğini söyledi. Konuyla ilgili gerekli adımların atılması amacıyla taraflarla birlikte çalışacağını ifade eden Grundberg, yol haritasının ülkedeki siyasi sürece hazırlığı da kapsadığını belirtti. Tüm tarafları yol haritası üzerinde anlaşmanın başarıyla tamamlanması ve diyaloga uygun bir ortam sağlanması için itidal göstermeye çağıran Grundberg, "30 milyon Yemenli, somut sonuçlar getirecek ve kalıcı barışa doğru ilerleme sağlayacak bu yeni fırsatı takip ediyor. Taraflar önemli bir adım attı" dedi.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise "Savaşın sona erdirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler himayesinde bir yol haritası oluşturulmasına yönelik çabalara ilişkin özel elçi tarafından yayınlanan açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer verildi. Hükümet, ayrıca barış sürecini ilerletme çabalarından dolayı Suudi Arabistan ve Umman'a da teşekkür etti.

Suudi Arabistan'dan açıklama

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi'nin ülkede barış yolunu destekleyecek bir yol haritası oluşturulması konusunda yaptığı açıklamanın memnuniyetle karşılandığını duyurdu. Bakanlık, Suudi Arabistan'ın Yemen halkını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'da Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile görüşen Grundberg, Umman'da ise Husilerin baş müzakerecisi Muhammed Abdülselam ve Ummanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

İran destekli Husiler'in başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana ülkede çatışmalar yaşanıyor. - SANA

Kaynak: İHA
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