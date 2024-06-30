Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Katılacak

Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 30 Haziran'da, esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turuna katılma niyetlerini açıkladı. Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Birleşmiş Milletler himayesinde esirler dosyasıyla ilgili yeni bir müzakere turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştıklarını ifade etti. Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman da Husilerle pazar günü Maskat'ta başlayacak istişarelere katılacağını duyurdu. Esir takası konusunda umutlu olan taraflar, yeni bir anlaşmaya varmayı umuyor.

30.06.2024 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 30 Haziran'da, esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turuna katılma niyetlerini açıkladı.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler himayesinde esirler dosyasıyla ilgili yeni bir müzakere turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştıklarını ifade etti.

Murtaza, başarılı geçmesini umduğu yeni müzakere turu sonucunda yeni bir esir takası anlaşması üzerinde uzlaşmaya varacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman da Husilerle pazar günü Maskat'ta başlayacak istişarelere katılacağını duyurdu.

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Maskat, Yemen, İran, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 Sinan Oğan’dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, ’Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar’ dedi Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi
21:51 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı Polislere dava açılıyor Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık hakkındaki iddianame tamamlandı! Polislere dava açılıyor
20:58 İzmir’in 5 ilçesinde orman yangını Bakan Yumaklı bölgede İzmir'in 5 ilçesinde orman yangını! Bakan Yumaklı bölgede
20:44 Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti Genç kız sözleneceği gün hayatını kaybetti
19:30 Fahrettin Altun’un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi Fahrettin Altun'un kuzeni olan başsavcıyla ilgili iddialara açıklama geldi
00:10 MİT Başkanı Kalın’dan Hamas lideriyle kritik görüşme MİT Başkanı Kalın'dan Hamas lideriyle kritik görüşme
22:32 ABD’nin ünlü gazetesi, Biden’a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil ABD'nin ünlü gazetesi, Biden'a açık açık talimat verdi: Yarıştan çekil
21:37 Antalya’da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti Antalya'da 4 kadın tramvay yolunda kavga etti
21:09 İsviçre Euro 2024’ün ilk çeyrek finalisti oldu İsviçre Euro 2024'ün ilk çeyrek finalisti oldu
21:01 Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu Takla atarak akaryakıt istasyonuna giren otomobil tam pompaya çarpacakken durdu
19:45 Vatandaşa “Asgari ücret yeterli mi“ diye soruldu Verilen yanıt hükümeti düşündürecek Vatandaşa "Asgari ücret yeterli mi?" diye soruldu! Verilen yanıt hükümeti düşündürecek
18:18 Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan, İstanbul’daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı Eski Yunanistan Başbakanı Çipras'tan, İstanbul'daki üniversite mezuniyet töreninde Türkçe çağrı
17:44 İmamoğlu, CHP’lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız İmamoğlu, CHP'lileri 1930 yılındaki fotoğrafla uyardı: Çekidüzen vermek zorundayız
17:13 Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı Paralarını alamayan işçiler inşaatın malzemelerini aşağı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 03:35:14. #1.12#
SON DAKİKA: Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement