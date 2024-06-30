Yemen Hükümeti ve Husiler, Maskat'ta Esir Değişimi İçin Müzakerelere Katılacak

Politika

Yemen hükümeti ve Yemen'deki İran destekli Husiler, Umman'ın başkenti Maskat'ta, 30 Haziran'da, esir değişimine ilişkin yeni bir müzakere turuna katılma niyetlerini açıkladı.

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler himayesinde esirler dosyasıyla ilgili yeni bir müzakere turuna katılmak üzere Maskat'a ulaştıklarını ifade etti.

Murtaza, başarılı geçmesini umduğu yeni müzakere turu sonucunda yeni bir esir takası anlaşması üzerinde uzlaşmaya varacaklarını ümit ettiklerini kaydetti.

Yemen hükümetinin müzakere heyeti başkanı Yahya Muhammed Kezman da Husilerle pazar günü Maskat'ta başlayacak istişarelere katılacağını duyurdu.

Husiler, daha önce Yemenli politikacı Muhammed Kahtan'ı serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Islah Partisi yetkililerinden Yemenli önde gelen siyasetçi Muhammed Kahtan, 5 Nisan 2015'te Husiler tarafından alıkonulmuş, o günden bu yana hakkında haber alınamamıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirilirken, tarafların elindeki esir sayısına ilişkin net bilgi bulunmuyor.