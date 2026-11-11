Yeni askerlik yasası sonrası Almanya'da vicdani ret başvurusu 16 bin 869 oldu - Son Dakika
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Yeni askerlik yasası sonrası Almanya'da vicdani ret başvurusu 16 bin 869 oldu

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Yeni askerlik yasası sonrası Almanya\'da vicdani ret başvurusu 16 bin 869 oldu
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BAFzA verilerine göre Almanya'da 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni askerlik yasasının ardından vicdani ret başvuruları 2026'nın ilk 10 ayında 16 bin 869'a ulaştı. Bu sayı, 2025'in tamamındaki 3 bin 879 başvurunun 4 katından fazla ve yıl sonunda 25 bini aşması bekleniyor.

Yeni askerlik hizmet yasasının yılbaşından beri yürürlükte olduğu Almanya'da, askerlik yapmak istemeyenlerin sayısı ekim ayı sonunda 16 bin 869 kişiye ulaşarak, 2025 yılına göre 4 kattan fazla arttı.

NATO-Rusya arasındaki gerilim, Berlin-Moskova hattında her gün yükselen tansiyon, gelecekte zorunlu askerliğe geçilebileceği beklentisi Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısını hızla artırıyor. Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 2026 yılının ilk 10 ayında (1 Ocak-31 Ekim) askerlik hizmeti yapmak istemediğini belirterek resmi başvuruda bulunanların sayısı 16 bin 869'a ulaştı. Böylece 3 bin 879 başvurunun olduğu 2025 yılının tamamında ulaşılan vicdani retçilerin sayısı bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla 4 kattan fazla artmış oldu.

2026'nın tamamında 25 binden fazla vicdani retçi bekleniyor

Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesi (BAFzA) verilerine göre, 2025 yılının tamamında 3 bin 879, 2024 yılında ise 2 bin 249 başvuru yapılmıştı. Askerlik hizmetinin askıya alındığı 2011 yılında 4 bin 348 vicdani ret başvurusu kaydedilmişti. Vicdani retçilerin sayısındaki artış eğiliminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2026 yılının tamamında vicdani retçilerin sayısının 2011 yılında zorunlu askerliğin kaldırılmasından bu yana en yüksek rakamlara ulaşması ve 25 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Vicdani retçilerin sayısı yeni askerlik yasasından sonra arttı

Almanya'da askerlik yapmak istemeyenlerin sayısındaki dikkat çekici artışını ana sebebi 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni askerlik hizmet yasası oldu. Almanya'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran odaklı Orta Doğu'daki gelişmeler ve NATO'nun doğu kanadının savunulması dahil olmak üzere küresel sorunların çözümünde üstlendiği veya üstlenmek istediği sorumluluklar da vicdani retçileri Alman ordusundan uzak tutan faktör olarak öne çıktı. Ayrıca Alman ordusu içerisinde son dönemde artan taciz ve ayrımcılık vakaları da vicdani retçilerin gerekçeleri arasında görülüyor.

Almanya'da vicdani ret hakkı

Vicdani ret hakkı Almanya Anayasası'nda "Hiç kimse vicdanına aykırı olarak silahlı askerlik hizmetine zorlanamaz" maddesi ile yer alıyor. Bu düzenleme gereği askerlik hizmeti yapmak istemeyenler, kararlarının gerekçelerini yasal prosedürleri takip ederek ilgili birimlere inandırıcı bir şekilde aktarması gerekiyor. Bu başvurular daha sonra ilgili birimlerce Federal Aile İşleri ve Sivil Toplum Dairesine iletiliyor.

Almanya'da askerlik hizmeti

Almanya'da askerlik hizmeti halen gönüllülük esasına dayanıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana yürürlükte olan yeni askerlik hizmet yasası, gönüllü askerliği teşvik eden, silah altına alınanlara maaşın yanında eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde bir dizi imkanlar sunan düzenlemeler içeriyor. Yeni askerlik hizmet yasası kapsamında bu yılın başından beri ise 18 yaşını dolduran gençlere askerlik yapıp yapmak istemedikleri sorusunun da yer aldığı bir anket formu gönderiliyor. Bu formlar sayesinde Alman ordusunda gönüllü askerlik yapmak isteyenler belirleniyor. Ancak askerlik yükümlüsü olabilecek gençlere gönderilen bu formlara cevap verme oranı halen çok düşük.

Almanya Savunma Bakanı geri adım atmıştı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin (Bundeswehr) personel ihtiyacının gönüllüler tarafından karşılanmasına ilişkin uygulamanın olumlu sonuçlarla devam ettiğini belirterek zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesine gerek kalmayabileceğini söyledi.

Pistorius, 1 Ocak 2026 tarihinden beri yürürlükte olan Yeni Askerlik Hizmet Yasası kapsamında gönüllü askerlik yapmak isteyenlerin sayısında artış olduğunu ve Almanya Silahlı Kuvvetleri'ndeki personel sayısının 190 bine dayandığını belirtti. Bu sayede Almanya Silahlı Kuvvetleri'ndeki asker sayısının son 13 yılın en yüksek sayısına ulaştığını belirten Pistorius, "Bu eğilim devam ederse personel artışı ilgili büyüme sorunumuz olmayacak. Alman Silahlı Kuvvetleri muhtemelen zorunlu askerlik olmadan personel ihtiyacını karşılayabilir. O zaman da zorunlu askerlik konusunda hiçbir tartışma olmayacak" dedi.

Pistorius'un bu açıklaması Almanya'da eylül ve ekim aylarında onlarca kentte binlerce gencin zorunlu askerlik hizmetini protesto etmesi sonrası gelmişti.

Almanya, Almanya Silahlı Kuvvetleri'ndeki (Bundeswehr) asker sayısını 2035 yılına kadar 260 bine sonrasında ise NATO ihtiyaçları kapsamında 460 bine çıkararak Avrupa'nın en güçlü konvansiyonel ordusunu oluşturmak istiyor.

Kaynak: İHA
İnsan HaklarıPolitikaAlmanyaSavunmaBerlinDünyaSon Dakika

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