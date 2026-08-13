Yeni Eğitim Modeli: Bilgi Kullanımı Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Yeni Eğitim Modeli: Bilgi Kullanımı Öne Çıkıyor

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile bilgiyi günlük hayatta kullanmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerin yalnızca bilgi edinmelerini değil, öğrendiklerini günlük hayatta kullanmalarını ve toplumsal yaşama entegre olmalarını hedeflediklerini söyledi.

Tekin, İzmir'deki programları kapsamında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Bilgi Drop: Söz Yaz Okulu Gençlerinde" programında TÜGVA'nın yaz okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımının bilgiyi ezberletmek yerine, öğrencilerin bu bilgiyi nerede, nasıl kullanacağını öğretmek olduğunu belirtti.

Tekin, dünyada eğitimin bilgi aktarmaya dayalı anlayıştan, bilginin günlük yaşamda kullanımına odaklanan bir yapıya dönüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada bilgi vermek üzerine bir eğitim yok. Onun yerine ne var? Aldığınız şeyin dışarıda nerede kullanılabilirsiniz? Bunun size toplumla ilişkilerde ne faydası var? İnsan ilişkilerinde ne faydası var? Bu bilgiye sahip olmanın aile hayatınızda size ne faydası var? Bunları öğrenmeniz lazım. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle, bilgi vermekten, bilginin nerede faydası olacağını, nerede kullanacağını öğretmeye geçelim dedik. Bununla beraber de sosyal sorumluluk projeleri, topluma entegre olma, toplumun değerlerini içselleştirmeyi de bunun içine dahil ettik."

Tekin, öğrencilerin özgüvenlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir öğrencinin "Kur'an-ı Kerim'i ne zaman öğrendiğini" sorması üzerine Tekin, ilkokul birinci sınıfta öğrenmeye başladığını, daha sonra imam hatip okulunda ve Kur'an kursunda eğitim aldığını anlattı.

Yeni eğitim modelinden beklentilere ilişkin de konuşan Tekin, öğrencilerin ülkenin milli birlik ve beraberliği ile ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak yeni fikirler ve buluşlar ortaya koymasını istedi.

Öğrencilere yeteneklerine göre okul seçme çağrısı

Bakan Tekin, eğitim sisteminin başarısı için okul çeşitliliğini artırdıklarını belirterek, müzik, spor, sanat ve farklı alanlarda yetenekli öğrenciler için tematik okullar oluşturduklarını söyledi.

Okulları tematik hale getirdiklerini belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Müzik konusunda yeteneği olan çocuklarımız için sadece müzik üzerine kurulmuş müzik ilkokulu, ortaokulu ve lisesi açtık. Spor okullarımızı tematik hale getirdik. Voleybol, basketbol, yüzme, bisiklet lisesi gibi liseler açmıştık. Şimdi onların ortaokullarını açıyoruz. Liselerde sanat, meslek, sosyal bilimler, imam hatip gibi liselerde çocuklarımızın fen, sosyal bilimler, sanat, spor alanlarında yeteneklerine göre yönlendirmek istiyoruz. Sizlerden de bir istirhamım var çocuklar. Mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Okuldaki rehber öğretmenleriniz size yardımcı olacaklardır. Yeteneğiniz, becerileriniz sizi neye sevk ediyorsa o türden okulları seçin."

Tekin, "Haçlı Seferleri", "Ege Denizi" ve "Keşifler Çağı" gibi bazı kavramların değiştirilmesine ilişkin soruya da, Türkiye'nin kendi tarihini kendi bakış açısıyla değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Programın sonunda TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, Tekin'e hediye takdim etti.

Programa İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı Aksoy, Yaşar Kırkpınar, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Türkiye Yüzyılı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Eğitim Modeli: Bilgi Kullanımı Öne Çıkıyor - Son Dakika

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