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Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı - Son Dakika

Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

09.01.2022 13:02
Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

Koronavirüse yakalanan ve tedavisine evde devam edilen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, doktorların tavsiyesiyle tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı. Parti Sözcüsü Birol Aydın, "Tedavisine bir süre Ankara Şehir Hastanesi'nde devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" açıklamasını yaptı.

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün hastaneye yatışı gerçekleştirildi.

"GENEL BAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİDİR"

Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.

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Temel Karamollaoğlu, Birol Aydın, Ankara, Sp, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı - Son Dakika
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