Koronavirüse yakalandığı açıklanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bugün hastaneye yatışı gerçekleştirildi.
Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Politika › Yeni gelişme! Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı - Son Dakika