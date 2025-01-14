Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç'tan açıklama

Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç\'tan açıklama

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Ağrı, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacağını duyurdu.

14.01.2025 01:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanlığı tarafından İdare ve Vergi Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Niğde, Şırnak, Tunceli ve Yalova illerinde idare mahkemesi, Ağrı ve Şırnak illerinde ise vergi mahkemesi kurulacak.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tunç ayrıca "Yeni kurulan mahkemelerle birlikte idare mahkemesi kurulu il sayısını 65'e, vergi mahkemesi kurulu il sayısını ise 38'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkemelerimizin ülkemize, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye yazdı.

Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, Politika, 3-sayfa, Tunceli, Yalova, Şırnak, Hukuk, Niğde, Yargı, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • k K:
    Var olan mahkemelerin hiçbiri Millette hayırlı olmadı ki. Bu yeni kurulan vergi mahkemeleri Hayırlı olsun.bu vergi mahkemeleri ancak saraya ve Sara'nın yandaşlarına yararı olur Bakan. 16 32 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Zaten bir mahkeme şarttı..Başka türlü bu işin içinden çıkamazsınız...Bulduğunuz çözüm vergi zam,zam vergi... 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni idare ve vergi mahkemeleri kurulacak! Bakan Tunç'tan açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.