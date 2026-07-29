Yeni Parti Antakya'da Tabelasını Astı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Antakya'da Tabelasını Astı

Yeni Parti Antakya\'da Tabelasını Astı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP ilçe yönetimi Yeni Parti'ye geçerek Antakya'da tabela asarak yeni ilçe başkanlığını kurdu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yeni Parti'ye geçen CHP ilçe yönetimi, konteyner bir yapıyı ilçe başkanlığı yaparak Yeni Parti'nin ilk tabelasını astı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve destekçileri Yeni Parti'yi kurmuştu. Hatay'da Yeni Parti'ye geçen CHP'li Antakya ilçe Başkanı Ümit Kutlu ve yönetimi Kuzeytepe Mahallesi'nde konteyner bir yapıya tabela asarak ilçe başkanlığı binasını belirledi.

Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı'na tabela asıldığını söyleyen Ali Halepli, "Hatay'ımıza, Antakya'mıza ve Defne'mize hayırlı olsun. Sonuna kadar Yeni Parti'yi destekliyoruz. Tabelada Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı yazıyor. İlk bina burası oldu. Özgür Özel'i sonuna kadar destekliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Politika, Antakya, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti Antakya'da Tabelasını Astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’dan Giresun’a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para Ankara'dan Giresun'a taksiyle gittiler: İşte ödedikleri para
Beyoğlu’nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış Beyoğlu'nda temizlik yaparken ceset buldu: Boynu kırılmış
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Konya’daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı
Barcelona metro yangını: 39 yaralı Barcelona metro yangını: 39 yaralı
Bu 3 ilde yaşayanlara müjde Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor Bu 3 ilde yaşayanlara müjde! Yol 2 saat 15 dakikaya düşüyor

08:54
“Çimlere uzanalım, günah işleyelim“ demişti Üniversitede taciz krizinde şok karar
"Çimlere uzanalım, günah işleyelim" demişti! Üniversitede taciz krizinde şok karar
08:46
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi Çok sayıda yaralı var
Banka personelini taşıyan midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
08:29
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar İşte yöneltilen 3 suçlama
Sinem Dedetaş’ın evinden gözaltına alındığı anlar! İşte yöneltilen 3 suçlama
08:25
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
3 top dondurma aldı, kasada duyduğu fiyatla şoke oldu
07:58
Uzun süredir ortalarda yoktu Necati Şaşmaz’ın son hali görüntülendi
Uzun süredir ortalarda yoktu! Necati Şaşmaz'ın son hali görüntülendi
07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 09:14:57. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti Antakya'da Tabelasını Astı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.