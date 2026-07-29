Yeni Parti Antakya\'da Tabelasını Astı

Hatay'ın Antakya ilçesinde Yeni Parti'ye geçen CHP ilçe yönetimi, konteyner bir yapıyı ilçe başkanlığı yaparak Yeni Parti'nin ilk tabelasını astı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıkması ardından yaşanan süreçte Özgür Özel ve destekçileri Yeni Parti'yi kurmuştu. Hatay'da Yeni Parti'ye geçen CHP'li Antakya ilçe Başkanı Ümit Kutlu ve yönetimi Kuzeytepe Mahallesi'nde konteyner bir yapıya tabela asarak ilçe başkanlığı binasını belirledi.

Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı'na tabela asıldığını söyleyen Ali Halepli, "Hatay'ımıza, Antakya'mıza ve Defne'mize hayırlı olsun. Sonuna kadar Yeni Parti'yi destekliyoruz. Tabelada Yeni Parti Antakya İlçe Başkanlığı yazıyor. İlk bina burası oldu. Özgür Özel'i sonuna kadar destekliyorum" dedi.