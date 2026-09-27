Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldı

Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında rüşvet soruşturması başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'Rüşvet' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Yeni Parti Antalya Milletvekili Mustafa Erdem hakkında 5237 sayılı TCK'nın 252. maddesi uyarınca 'Rüşvet' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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