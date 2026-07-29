Yeni Parti\'den Denizli\'ye Tabela

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa Özgür Özel'in genel başkanlığında kurulan Yeni Parti'nin Denizli'deki il binasına parti tabelası asıldı.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınmasının ardından, il başkanlığı görevine Ayhan Oran atanmıştı. Ayhan Oran, yaptığı açıklamada CHP Denizli İl Başkanlığı'nın faaliyetlerini Topraklık Mahallesi'nde bulunan mevcut il başkanlığı binasında sürdüreceğini duyurmuştu.

Bu gelişmenin ardından son yıllarda CHP Denizli İl Başkanlığı olarak kullanılan ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bulunan CHP eski il başkanlığı binasına "Yeni Parti Denizli İl Başkanlığı" tabelası asıldı.

Tabelanın binaya asılmasıyla birlikte, yeni siyasi oluşmanın Denizli'deki teşkilatlanma süreci de fiilen başlamış oldu.