Yeni Parti'den Emir, milletvekili aidatının parti hesabıyla ilgisi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Yeni Parti'den Emir, milletvekili aidatının parti hesabıyla ilgisi olmadığını söyledi

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Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, milletvekili aidatı tartışmasında paranın parti hesabı ve Sayıştay denetimiyle ilgisi olmadığını söyledi. Emir, paranın milletvekillerinin maaşlarından kesilerek oluşturulan havuz olduğunu ve grup giderlerine harcandığını belirtti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, partisi ile CHP arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesi" konusuna ilişkin, "Söz konusu paranın iddia ettikleri gibi partinin kurumsal yapısıyla kurumsal hesabıyla Sayıştay denetimine giren, Anayasa Mahkemesince ibra edilen hesaplarıyla uzak yakın ilgisi yoktur. Milletvekilleri kendi arasında imece yapmıştır." dedi.

Emir, Meclis'teki basın toplantısında, fon soruşturmalarının yürütüldüğü bir dönemde, CHP ile Yeni Parti arasındaki "milletvekillerinden alınan aidat paralarının ödenmesi" konusunun "kasıtlı" olarak gündeme getirildiğini söyledi.

Yeni Parti'nin kuruluş sürecini anımsatan Emir, "Bugünden geriye dönüp olmayacak iddialarla 'Bizim 5 milyon liramızı geri verin, 5 milyon liramızın üzerine çökmeyin' demeyi absürt, anlamsız ve yersiz buluyoruz. Biz onların asıl hedefinin 'Fonlar konuşulmasın, 450 milyon mağdur konuşulmasın, 2 milyar lira götürenler, 20 milyar lira götürüp kaçanlar, milyarlarca lira vurgun vuranlar konuşulmasın ama bir şekilde Yeni Parti kadrolarıyla tartışalım ve yandaş medyaya bir sermaye çıkaralım' derdinde olduklarını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu paranın Grup Genel Kurulu kararıyla milletvekillerinin maaşlarından bir miktarın kesilmesiyle oluşturulan bir havuz olduğunu dile getiren Emir, bu paranın siyasi partinin kurumsal kimliğiyle ve hesaplarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Daha önce de aynı kararların alındığını, toplanan paranın grubun kırtasiye, yemek, çay ve diğer ek ödemeleri ile diğer giderleri için harcandığını belirten Emir, şöyle konuştu:

"Şöyle bir algı yaratılıyor: 'Bunlar milletvekili aidatıdır, milletvekili aidatı olduğu için de Siyasi Partiler Yasası'nın ilgili maddesine göre siyasi partinin parası sayılır. Sayıştay denetler, Anayasa Mahkemesi de zaten bunu bizden ister'. Bu asla olabilecek bir şey değil. Siyasi partinin hesabına girmiş bir para olmadığı için bugüne kadar hiçbir şekilde Sayıştay tarafından denetlenmemiştir. Söz konusu paranın iddia ettikleri gibi partinin kurumsal yapısıyla kurumsal hesabıyla Sayıştay denetimine giren, Anayasa Mahkemesince ibra edilen hesaplarıyla uzak yakın ilgisi yoktur. Milletvekilleri kendi arasında imece yapmıştır."

CHP yönetiminin noter aracılığıyla bildirim gönderileceğine yönelik açıklamasını hatırlatan Emir, şunları söyledi:

"Faik Bey'in çay parasına ihtiyacı varsa açıkça söylesin. Açıkça söylesinler, 'sizin paranızla biz çay kahve ısmarlayacağız.' diyorlarsa tamam. 'Kasayı aldı gittiler' diyorlar. Kasayı almadık. Orada bir kasa falan yoktu. Kasa işini siz biliyorsunuz. Ama biz milletvekillerinden kendi iradeleriyle günlük harcamalar için toplanan paraları hakkaniyet, adalet adına geri gönderdik. Durum bundan ibarettir. Bu konuyu tartışıyor olmaktan bile çok üzgünüz. Bu konuyu buraya kadar getiren, altında bir şey varmış gibi bu noktaya kadar taşıyanları da biliyor, niyetlerini de görüyoruz."

Kaynak: AA
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