Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağına Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağına Eleştiriler

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Murat Emir, yeni yasa taslağının katılımcı ve şeffaf bir süreçle hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin, "AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmiyoruz. Ama olması gereken eğer ana muhalefetin veya diğer partilerin de katkısı alınmak isteniyorsa, onun Meclis usullerine uygun bir şekilde uygun yöntemlerle yapılması gerekir. Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve nezaketi görmüş değiliz." dedi.

Emir, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında yapılacak yasal düzenlemeyi Türkiye'nin toplumsal barışı, kardeşlik ve demokrasisi açısından son derece önemli bir yasa olarak nitelendirdi.

Söz konusu yasa için yapılan çalışmaları hatırlatan Emir, süreçlerin daha katılımcı, şeffaf ve açık olması gerektiğini her defasında vurguladıklarını belirtti.

Bu yasayı birkaç kişinin bildiğini, AK Partili milletvekillerinin dahi bilmediğini savunan Emir, bunun yöntemsel olarak yanlış olduğunu iddia etti.

Taslağın üzerinde çalışacak, konuşacak, katkı verecek bir sürecin kendilerine tanınmadığını ileri süren Emir, "AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın bu çerçeve yasayı nasıl getireceğini bilmiyoruz. Ama olması gereken eğer ana muhalefetin veya diğer partilerin de katkısı alınmak isteniyorsa, onun Meclis usullerine uygun bir şekilde uygun yöntemlerle yapılması gerekir. Ama şu ana kadar o ciddiyeti ve nezaketi görmüş değiliz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den telefondan kendilerine söylenmiş "görüşelim ve bilgilendirelim" talebine ilişkin ise Emir, bu bilgilendirmenin bir taslak metinle olmayacağını anladıklarını söyledi.

Genel prensipler üzerinde bilgilendirmenin yararlı olacağı kanaatinde olmadıklarını belirten Emir, "Olması gereken, Meclis'te her zaman yapıldığı gibi, eğer bize bir çalışma ziyareti tasarlanıyorsa, bundan memnun oluruz. Ama bu çalışma ziyaretinin mutlaka somut bir taslak üzerinden yapılması ve bizim de ona gerçekten sadece bilgilendirilmek değil, aynı zamanda eleştiri ve katkılarımızı yapabileceğimiz bir sürecin işletilmesi gerekir. 'Biz, Yeni Parti'yi bir şekilde bir yerde buluşacağız, bilgilendireceğiz' demek bile aslında üstenci ve dışlayıcı bir tavırdır." diye konuştu.

"Komisyon raporunun 6 ve 7. bölümlerine çok atıf yapıyordunuz. Bu konularda herhangi bir somut adım da atılmadı. 'Bu adımlar atılmadan yasa taslağına destek vermeyiz' gibi bir kararınız ya da tutumunuz olur mu?" sorusuna ise Emir şu yanıtı verdi:

"Görmediğimiz bir yasa taslağına açıktan, bırakın altına imza atmayı, destek olup olmamayı söylememiz akla aykırıdır. Böyle bir şeyi elbette ki yapamayız. Sadece çerçeve terör yasasını getirelim ama diğer yanıyla demokratikleşme, adalet bir kenarda kalsın, kayyum uygulamaları aynen devam etsin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamaya devam etsinler, onlar birilerini bir şekilde siyasete sokmaya çalışırken veya affetmeye çalışırken aynı zamanda seçilmiş belediye başkanları tutukluluk adı altında fiilen cezaevinde tutulmaya devam edilsin. Elbette ki bu bütün vicdanları kanatacaktır."

Emir, bir gazetecinin "AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in çerçeve yasa teklifiyle görüşme talebini net olarak geri çevirdiniz yani?" ifadeleri üzerine, "Biz görüşme talebini geri çevirmedik. Böyle bir görüşme talebi olması gerektiği gibi gelmediği için olması gerektiği gibi isteğin oluşmasını bekleriz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Murat Emir, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağına Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı Hamileyken aldırmak istediği oğlu karaciğeriyle annesini hayata bağladı
Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı Yeşil vatana komando kalkanı: Yangın riskine karşı kontroller artırıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs’a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs'a ilişkin askeri hazırlık durumunu güncelliyor
Türkiye’de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan dondurma: Üzerine tuz dökülerek servis ediliyor
Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi Amasya’da foseptik çukuru faciası: Hayvanlarını kurtarmak isteyen adam feci şekilde can verdi
Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3’e kadar uyumadım Süleyman Soylu’dan yıllar sonra gelen itiraf: Gece 3'e kadar uyumadım

18:29
Gençlerbirliği’ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
Gençlerbirliği'ne gelen yasak İrfan Can Eğribayat transferini iptal ettirdi
18:26
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti
17:16
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
Buluşmaya çağırdığı erkeğin rezilliğini böyle ifşa etti
16:38
Çok partili dönemde bir ilk Koca kentte CHP’li belediye başkanı kalmadı
Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı
14:47
AK Parti’den muhalefete “çerçeve yasa“ bilgilendirmesi
AK Parti'den muhalefete "çerçeve yasa" bilgilendirmesi
14:46
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 18:51:45. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni Parti'den Terörsüz Türkiye Yasa Taslağına Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.