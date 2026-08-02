YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "Birlikte yeni bir yola çıktık"

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Birlikte yeni bir yola çıktık" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin temel atma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı konuşmada, "Bu yola çıkarken size danıştık. Bilhassa sizlerin yol vermesiyle, önümüzü açmasıyla, yanımızda olmasıyla yola düştük. Emeğin kenti Mamak'ta birliğin adresi Ege Mahallesi'ndeyiz. Bugün kültür merkezi ve cemevimizin ilk harcını dökeceğiz. 8 bin metrekarelik alanın içinde olması gereken ne varsa; aşevinden tutun, kreşe kadar tüm yaşam alanlarının düşünüldüğü ve Alevi canlarımızın ibadetlerini en uygun şekilde yapacakları tüm alanların hem iyi günün, kötü günün, yasın, cenazenin, hep birlikte olunması gereken her günün birlikte yaşanacağı bir makamı, mekanı tasarladıklarını, bunun açılışını yapmak istediklerini ve bu açılışın YENİ Partili bir belediyenin ilk açılış töreni olmasını arzu ettiğini ifade etmişti belediye başkanımız. Bu tarihi süreçte ilk açılışımızı yapmak üzere bugün buradayız. Ümit ediyoruz ki bugün yaptığımız temel atma töreninin açılış gününde de birlikte olmayı, YENİ Partili belediyelerin yapacağı nice hizmetleri ve yatırımları birlikte açmayı, YENİ Parti'nin sizlerin desteğiyle önümüzdeki ilk seçimde iktidar olup, sonra hep birlikte bu ülkeye hizmet etmeyi büyük bir heyecanla yaşamayı umuyoruz. ve bunun ilk adımını Mamak'ta sizlerle birlikte atmak benim için büyük bir onur, büyük bir gurur" diye konuştu.

Cemevlerinin birlik, beraberlik, hoşgörü ve adaletin yaşatıldığı ibadethaneler olduğunu belirten Özel, Mamak'ta hizmete açılan cemevinin hayırlı olmasını diledi. Cemevinin yapımında emeği geçen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye meclis üyeleri ve destek veren herkese teşekkür eden Özel, Şahin'in 30 yıl aradan sonra Mamak'ta yüzde 53 oyla belediyeyi kazandığını ve göreve geldiği günden bu yana yoğun bir tempoyla hizmet verdiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da Mamak'a destek verdiğini ifade eden Özel, yıllardır beklenen Mamak Metrosu'nun 2028 yılında hizmete açılmasını temenni ettiklerini kaydetti.

"Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna hizmet etme yetkisini aldığımız gününden beri saldırı altındayız"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel seçimleri kazandığımızdan, 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptıktan ve yine kurulduğu günden, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ilk kez yendiğimiz günden beri Mamak'ın 30 yıl sonra aldığımız ve Türkiye'nin yüzde 65 nüfusuna hizmet etme yetkisini aldığımız 31 Mart 2024 gününden beri saldırı altındayız. Bizi yolumuzdan döndürmek istedikleri için saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız. Sizin gönlünüzün ve gözünüzün içine baka baka haykırım ki dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Siz bu yoldan dönmedikçe biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Siz arkamızda, yanımızda oldukça biz korkmadan iktidara yürüyeceğiz. Köhnemiş bir siyaseti, yenilgiye alışmış bir siyaseti, kendine çizilen alanlar içinde yapılan bir siyaseti geride bıraktık. Birlikte yeni bir yola çıktık. Şunu herkes bilsin ki yol cümleden uludur. Yol cümlemizden uludur. Yol yolcudan, yol yolculardan uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır, hakkaniyetli bir yolda olmaktır. Samimi duygularla doğru yolda hep birlikte yürümektir. Bu yolu sizlerle birlikte yürüdüğüm için onur duyuyorum."

Açılış konuşmasının ardından Özgür Özel'e hediye takdimi gerçekleşti. YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Belediye Başkanı Şahin ile birlikte butona bastıktan sonra arazide incelemelerde bulundu.