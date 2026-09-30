Yeni Parti Genel Başkanı Özel, fon piyasasında muhalefet olarak ciddi takibi yapacak - Son Dakika
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Yeni Parti Genel Başkanı Özel, fon piyasasında muhalefet olarak ciddi takibi yapacak

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Yeni Parti Genel Başkanı Özel, fon piyasasında muhalefet olarak ciddi takibi yapacak
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, paraları kim çoğalttıysa yakalanıp ilan edilmesinin devletin sorumluluğu olduğunu söyledi. Özel, muhalefet olarak en ciddi takibi yapacaklarını ve bu amaçla çalışma grupları kurduklarını belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon piyasalarındaki gelişmelere ilişkin, "Paraları kim çoğalttı, onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşeni, muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız." dedi.

Özel, partisinin milletvekilleriyle genel merkezde çalışma toplantısına katıldı.

Toplantının açılışında, CHP Genel Başkanlığı dönemi ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde alınan sonuçları anlatan Özel, istinafın "mutlak butlan" kararını eleştirdi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın, CHP'nin anketleri ve oy oranıyla ilgili sözlerini değerlendiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Dün, 'arınma' diyerek iktidarın kenarında barınma hevesinde olanların oldukça yetkili bir ismine anket sordular, ankette yüzde 3 çıkmış. Bu millet Atatürk'ün partisine oy vermek ister ama bu millet Atatürk'ün partisini baraj altında da bıraktı, girdiğiniz 14 seçimde sizi birinci parti de yapmadı. 'Bu iktidar iktidarda dursun, ben Atatürk'ün partisinde muhalefetin başında olayım' derseniz, millet alır böyle yüzde 3'te bırakır, ondan sonra Atatürk'ün partisinin adıyla iktidar olma umudunu gösterirsiniz. Bizler, Atatürk'ün partisini birinci parti yapmıştık. Binadan Atatürk'ün mirasını alarak çıktık. Şimdi o miras, Yeni Parti kadrolarına ve milletimize emanettir."

"Muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız"

Özel, milletin Yeni Partiden beklentisinin büyük olduğunu söyledi.

Toplantıda, ekonomi, dış politika ve milli güvenlik alanında kapsamlı sunumlar yapılacağını dile getiren Özel, bu konuda görüş alışverişinde bulunacaklarını ve saha raporlarının anlatılacağını dile getirdi.

Yasama yılının hayırlar getirmesini dileyen Özgür Özel, fon soruşturmasına değinerek, yeni yasama yılına, "tarihin en büyük finansal krizlerden birinin yakıcı ortamında başladıklarını" iddia etti.

Özel, fon piyasalarındaki gelişmeleri değerlendirerek şunları kaydetti:

"Yurt dışına üçüncü kişiler üzerinden soğuk cüzdanlarla para kaçıranlar, yurt dışında offshore hesaplarına para koyanlar ve vekaletle işlem yapanların mutlaka ortaya çıkarılması devlet sorumluluğudur. Paraları kim çoğalttı, onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşeni, muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Çalışma grupları kurduk, yurt içinde, yurt dışında çalışacağız, Meclis'te komisyon kurulursa orada mücadele edeceğiz. Tüm imkanları zorlayacağız ve bir şekilde bu milletin parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız."

Türkiye'nin yeni ve temiz bir başlangıca ihtiyacı olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Partimizi milletimizle birlikte kurduk, milletimizle birlikte yürüyoruz ve büyüyoruz. Biz koltuk sahibi olmaya değil milletin sorunlarını çözmeye talibiz. Tüm mağdurların hakkını vermeye, hakkı yenenlerin hakkını teslim etmeye talibiz. Bu iktidarın üzerine milletin ahı vardır. Biz milletin yüzünü güldürmeye, sarsılmaz adaleti sağlamaya, Türkiye'yi ayağa kaldırmaya geliyoruz. Safımız milletle birdir, milletimizin kaderi bizim kaderimizdir, millet de bizimle beraberdir. Kimsenin şüphesi olmasın ki biz o sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bu iktidarı değiştireceğiz."

Kaynak: AA
Özgür ÖzelYeni PartiPolitikaEkonomiFinansSon Dakika

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