Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kafkas Dernekleri Federasyonu heyetini ağırladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kafkas Dernekleri Federasyonu heyetini ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kafkas Dernekleri Federasyonu heyeti, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kabul edildi. Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in heyetle görüşmesi Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kafkas Dernekleri Federasyonu heyetini kabul etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel'in heyetle görüşmesi, Yeni Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.
Kaynak: AA
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