Yeni Parti Kurultayı Eylül-Ekim'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni Parti Kurultayı Eylül-Ekim'de

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yeni kurultayın eylül sonu, ekim başı yapılacağını açıkladı.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kongreler takvimini yasal süreler içinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eylül sonu, ekim başı gibi kendi kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı oluşturur şekilde bir kurultay yapmak." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ilk toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anadolu Kulübü'nde yapıldı.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, partinin genel merkez binasında çalışmalarının devam ettiğini, birkaç hafta içinde yeni yerlerine geçeceklerini söyledi.

Gelecek çarşamba gününden itibaren çevrim içi üye kayıtlarının başlayacağını dile getiren Emre, bununla birlikte bağışların da yapılabileceğini bildirdi.

Emre, seçime girme yeterliliği açısından en az 41 ilde örgütlenmenin tamamlanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu aşamada da önümüzdeki hafta bu süreçte bizimle birlikte duran, butlan kararının yanlışlığı karşısında 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve büyük mücadele etti. Bu arkadaşlarımızın önemli kısmı zaten görevden alındı, disipline verilmişti ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, tekrardan görevlendirilecek ve diğer görevlendirmeler de tamamlanıp 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek."

Zeynel Emre, bir sonraki MYK'de kongreler takvimini açıklayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kongreler takvimini yasal süreler içinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eylül sonu, ekim başı gibi kendi kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı oluşturur şekilde bir kurultay yapmak. Ana hedefimiz bu. Sayın Genel Başkanımız önemli oranda kongre süreçlerine katılacak. Yine MYK üyelerimiz katılacak. Partimize katılmak isteyen belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışma var. Yerel yönetimlerden sorumlu kılınan Yaşar Tüzün arkadaşımız bir heyetle çalışma içerisinde. Önümüzdeki hafta bunun duyurularını da görmüş olacaksınız. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak."

Bir basın mensubunun, "Sizin bir üye sayısı hedefiniz veya üye kampanyanız olacak mı?" sorusuna Emre, "Öncekini aşacağını değerlendiriyoruz. Gelen tepkiler böyle."??????? yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Zeynel Emre, Partiler, Politika, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni Parti Kurultayı Eylül-Ekim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Karadenizlilere kilo uyarısı: Yiyelim ama hareket edelim
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: ’Ahmet’ diye hitap ettim Torununu 7 yıl harabe evde saklayan babaanne: 'Ahmet' diye hitap ettim
Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Misafirlikte silah kazası: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi DEM Parti İmralı Heyeti ile AK Parti Grubu arasında çerçeve yasa mesaisi

18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 18:49:30. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti Kurultayı Eylül-Ekim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.