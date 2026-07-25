Yeni Parti Kurultayı Eylül-Ekim'de

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, "Kongreler takvimini yasal süreler içinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eylül sonu, ekim başı gibi kendi kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı oluşturur şekilde bir kurultay yapmak." ifadesini kullandı.

Yeni Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) ilk toplantısı, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında Anadolu Kulübü'nde yapıldı.

Parti Sözcüsü Zeynel Emre, toplantının ardından MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, partinin genel merkez binasında çalışmalarının devam ettiğini, birkaç hafta içinde yeni yerlerine geçeceklerini söyledi.

Gelecek çarşamba gününden itibaren çevrim içi üye kayıtlarının başlayacağını dile getiren Emre, bununla birlikte bağışların da yapılabileceğini bildirdi.

Emre, seçime girme yeterliliği açısından en az 41 ilde örgütlenmenin tamamlanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu aşamada da önümüzdeki hafta bu süreçte bizimle birlikte duran, butlan kararının yanlışlığı karşısında 74 il başkanı Sayın Genel Başkanımızı destekledi ve büyük mücadele etti. Bu arkadaşlarımızın önemli kısmı zaten görevden alındı, disipline verilmişti ve yeni partiye katılma konusunda herhangi bir tereddüt de yok. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu, tekrardan görevlendirilecek ve diğer görevlendirmeler de tamamlanıp 81 ilde örgütlenme hızlı bir şekilde ilerleyecek."

Zeynel Emre, bir sonraki MYK'de kongreler takvimini açıklayacaklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kongreler takvimini yasal süreler içinde en hızlı nasıl gerçekleştirilebiliyorsa o şekilde gerçekleştireceğiz. Hedefimiz eylül sonu, ekim başı gibi kendi kurultayımızı toplayabilir halde, yeni kadrolarımızı oluşturur şekilde bir kurultay yapmak. Ana hedefimiz bu. Sayın Genel Başkanımız önemli oranda kongre süreçlerine katılacak. Yine MYK üyelerimiz katılacak. Partimize katılmak isteyen belediye başkanlarıyla alakalı bir çalışma var. Yerel yönetimlerden sorumlu kılınan Yaşar Tüzün arkadaşımız bir heyetle çalışma içerisinde. Önümüzdeki hafta bunun duyurularını da görmüş olacaksınız. Çok sayıda belediye başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşlarımız katılacak."

Bir basın mensubunun, "Sizin bir üye sayısı hedefiniz veya üye kampanyanız olacak mı?" sorusuna Emre, "Öncekini aşacağını değerlendiriyoruz. Gelen tepkiler böyle."??????? yanıtını verdi.