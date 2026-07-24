YENİ Parti\'nin Kuruluş Belgesi Alındı

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Ankara Milletvekili Murat Emir, "İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürlerde tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak" dedi.

Özgür Özel ve ekibi tarafından YENİ Parti'yi kurmak için hazırlanan başvuru belgeleri, İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. Bu çerçevede YENİ Parti'ye geçmek için Özel dahil, 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Bakanlığa yapılan başvurunun ardından CHP'den istifa eden Ankara Milletvekili Murat Emir Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na gelerek bakanlık yetkilileri ile görüştü. Emir, görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"Tüm milletimizle birlikte kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz"

Murat Emir, genciyle yaşlısıyla umut dolu bir yolculuğa çıktıklarını belirterek "Bu yolculuğa çıkarken arkamıza bakmıyoruz. Mustafa Kemal'den aldığımız ödevle, Kuva-yi Milliye'den aldığımız güçle Cumhuriyet'e olan bağlılığımıza ve onu sonuna dek korumaya dönük inancımızla yolumuzu yürüyoruz. Milletimizle kol kola, omuz omuza yürüyoruz. Bu ülkeyi daha adil, daha eşit emeğinin karşılığını aldığı bereket dolu bir ülke yapmak üzere tüm milletimizle birlikte kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötekileştirmeden yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak"

YENİ Parti'nin Türk siyasi tarihinde önemli bir rol oynayacağını umut ettiklerini dile getiren Emir, "Yeni partimizi yepyeni partimizi kurduk, kuruyoruz. Biraz önce İçişleri Bakanlığımızdan kuruluşla ilgili belgelerimizi aldık. Artık umuyoruz ki saatler içerisinde diğer prosedürlerde tamamlanacak ve gün bitmeden partimiz hukuken kurulmuş olacak ve Türk siyasi yaşamına çok önemli hizmetler, katkılar yapacak. Ülkemize, devletimize, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.

"Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilimizle bu partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz"

Türkiye'nin güzel günlere kavuşacağını vurgulayan Emir, "Genel başkanımız Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilimizle bu partimizin kuruluş aşamasını bugün bitiriyoruz. Bugünden sonra da çok daha güçlü, çok daha kurumsal olarak yine meydanlardayız, alanlardayız, tarlalardayız, fabrikalardayız, üniversitelerdeyiz. Yaşamın olduğu, emeğin olduğu her yerdeyiz ve hep birlikte başaracağız" açıklamasında bulundu.

"Son derece uzun ve zahmetli bir hazırlığın olduğunu bilmenizi isterim"

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir, başvurunun sadece Yeni Parti için mi yapıldığı sorusuna ilişkin, "Biz bu başvuruyu sadece yeni parti adına yaptık. Elbette başka hazırlıklar da gerektiğinde yapılabilir. Ama şunun anlaşılmasını umuyoruz; Bir büyük mücadeleyi başlattık. Bu da onun kilometre taşlarından birisi. Olabildiğince doğru bir şekilde ilerlemek istiyoruz, istedik. Şu saate kadar da şükür ki bir aksilik bir terslik olmadı. Son derece uzun ve zahmetli bir hazırlığın olduğunu bilmenizi isterim. İçişleri Bakanlığı bürokrasisi de olması gerekeni yaptı. Buradan onlara da teşekkürlerimi iletmek isterim. Bundan sonra birkaç aşama daha var. O aşamaların da bugün içerisinde bitip, yeni duruma göre Meclisteki yapılması gereken prosedürel işlemlerinde bugün bitmesini arzu ederiz. Olması gereken budur. Bugüne şu saate kadar da olması gerektiğini ilerlemiştir" şeklinde konuştu.

Emir, prosedürlerin tamamlanması halinde partinin genel başkanlık seçiminin de bugün yapılabileceğini ifade etti.