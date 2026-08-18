Yeni Parti, TBMM'de Oda Düzenlemesini Güncelledi - Son Dakika
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Yeni Parti, TBMM'de Oda Düzenlemesini Güncelledi

Yeni Parti, TBMM\'de Oda Düzenlemesini Güncelledi
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Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti için TBMM'de oda kullanımı yeniden düzenlendi.

TBMM'de Özgür Özel liderliğinde Yeni Parti'nin kurulmasının ardından Meclis'teki makam ve çalışma odalarının kullanımında düzenlemeye gidildi.

Özgür Özel liderliğinde 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Meclis'teki oda düzenlemesi de yeniden yapıldı.

TBMM Başkanlığının yaptığı düzenlemeyle, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı ve Grup Başkanlığı yaptığı dönemdeki makam odasını kullanmaya devam edecek.

Yeni Parti Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in kullandığı odalarda bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın kullandığı oda ise CHP'ye tahsis edildi.

Ayrıca Murat Emir'in kullandığı odanın karşısında bulunan ve geçmişte milletvekillerinin toplantılarına ev sahipliği yapan oda da CHP'nin kullanımına bırakıldı. Söz konusu oda, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak'ın kullanımına tahsis edilirken, koridorun devamındaki odaların bir kısmının da CHP grup başkanvekilleri tarafından kullanılacağı öğrenildi.

Böylece Meclis'te CHP ile Yeni Parti arasında oda tahsisleri yeniden belirlenirken, iki partiye ait çalışma alanları aynı koridorda karşılıklı ve yan yana olacak şekilde düzenlendi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Yeni Parti, Partiler, Politika, Son Dakika

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