Yeni Parti üyeleri 8 Kasım'da 81 ilde Özgür Özel için sandığa gidecek

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 8 Kasım Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek ön seçimde partisinin genel başkanının belirleneceğine işaret ederek, "Tüm üyelerimize sesleniyorum: Beraber pazar sabahı sandıklara gidiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğünü anımsattı.

Bütçe görüşmeleri devam ederken, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yakınlarının hakkını aramak için şu an otelin önünde toplandığını anlatan Emir, olaya ilişkin bilirkişi raporuna dikkati çekti. "Siz koruyorsunuz bürokratları, aileler Danıştay'dan karar çıkarttı." ifadesini kullanan Emir, "Hala bir tek Turizm Bakanlığı bürokratı yargılanmadı, bir tek Bakanlık bürokratı görevinden alınmadı ve hala Kartalkaya'da başlayan yangın yüreklerde devam etmektedir." sözlerini sarf etti.

Fon soruşturmalarına değinen Emir, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığını anımsatarak, bunu "olumlu ancak eksik ve geç bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Emir, fon soruşturmaları kapsamında 241 kişinin isimlerinin açıklanmamasına tepki göstererek, "Hala gizlemeye çalışıyorlar. Hala isimleri açıklamazlarsa bu işten sıyırabileceklerini bu suçüstü durumunu birkaç kurbanla örtebileceklerini düşünüyorlar. Oysa yapılması gereken bugüne kadar yapılmamıştır. Bugün de yapılan eksiktir. Mutlaka bütün ilişkilerinin ortaya konması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, 14-15 Kasım'da Yeni Parti 1. Olağan Genel Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini hatırlatarak, iktidar yolunda olduklarını söyledi.

Partisinin "Türkiye'ye demokrasi getirme" iddiasında olduğunu dile getiren Emir, bu bağlamda "önce kendi evine demokrasi getirme" inancıyla ilçe ve il başkanları ile genel başkanını Yeni Parti üyelerinin ön seçimle belirlediğini anlattı.

Emir, "Bugüne kadar il ve ilçe başkanlarımız üyelerimiz tarafından belirlendi. Yasal prosedürler tamamlandı. 8 Kasım Pazar günü 81 ilde 3 bin sandıkta üyelerimiz sandığa gidecekler ve Yeni Parti genel başkanını belirleyecekler. Tüm üyelerimize sesleniyorum: Beraber pazar sabahı sandıklara gidiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz." diye konuştu.