Yeni Parti üyeleri 8 Kasım'da 81 ilde Özgür Özel için sandığa gidecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Yeni Parti üyeleri 8 Kasım'da 81 ilde Özgür Özel için sandığa gidecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 8 Kasım Pazar günü 81 ilde kurulacak 3 bin sandıkta üyelerin genel başkanı belirleyeceğini söyledi. Emir, tüm üyeleri Özgür Özel'i bir kez daha genel başkan seçmek için sandığa gitmeye çağırdı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, 8 Kasım Pazar günü 81 ilde gerçekleştirilecek ön seçimde partisinin genel başkanının belirleneceğine işaret ederek, "Tüm üyelerimize sesleniyorum: Beraber pazar sabahı sandıklara gidiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz." dedi.

Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğünü anımsattı.

Bütçe görüşmeleri devam ederken, Kartalkaya'da otel yangınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin yakınlarının hakkını aramak için şu an otelin önünde toplandığını anlatan Emir, olaya ilişkin bilirkişi raporuna dikkati çekti. "Siz koruyorsunuz bürokratları, aileler Danıştay'dan karar çıkarttı." ifadesini kullanan Emir, "Hala bir tek Turizm Bakanlığı bürokratı yargılanmadı, bir tek Bakanlık bürokratı görevinden alınmadı ve hala Kartalkaya'da başlayan yangın yüreklerde devam etmektedir." sözlerini sarf etti.

Fon soruşturmalarına değinen Emir, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklandığını anımsatarak, bunu "olumlu ancak eksik ve geç bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Emir, fon soruşturmaları kapsamında 241 kişinin isimlerinin açıklanmamasına tepki göstererek, "Hala gizlemeye çalışıyorlar. Hala isimleri açıklamazlarsa bu işten sıyırabileceklerini bu suçüstü durumunu birkaç kurbanla örtebileceklerini düşünüyorlar. Oysa yapılması gereken bugüne kadar yapılmamıştır. Bugün de yapılan eksiktir. Mutlaka bütün ilişkilerinin ortaya konması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Emir, 14-15 Kasım'da Yeni Parti 1. Olağan Genel Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini hatırlatarak, iktidar yolunda olduklarını söyledi.

Partisinin "Türkiye'ye demokrasi getirme" iddiasında olduğunu dile getiren Emir, bu bağlamda "önce kendi evine demokrasi getirme" inancıyla ilçe ve il başkanları ile genel başkanını Yeni Parti üyelerinin ön seçimle belirlediğini anlattı.

Emir, "Bugüne kadar il ve ilçe başkanlarımız üyelerimiz tarafından belirlendi. Yasal prosedürler tamamlandı. 8 Kasım Pazar günü 81 ilde 3 bin sandıkta üyelerimiz sandığa gidecekler ve Yeni Parti genel başkanını belirleyecekler. Tüm üyelerimize sesleniyorum: Beraber pazar sabahı sandıklara gidiyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i bir kez daha seçmek üzere o sandıkları oylarımızla patlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
Murat EmirÖzgür ÖzelYeni PartiPolitikaGüncelPazarEmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Almanya’da binlerce Türk için sınır dışı kararı Almanya'da binlerce Türk için sınır dışı kararı
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay Aracını bu hale getirmişler 8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler
Galatasaray’da ayrılık Sözleşmesi yeni uzatılmıştı Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi yeni uzatılmıştı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
14:55
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
Sergen Yalçın, Arda Güler bombasını patlattı: Kararı kendisi verecek
14:43
Milli Takım’a çağrılmayan Mert Müldür’den olay paylaşım
Milli Takım'a çağrılmayan Mert Müldür'den olay paylaşım
14:06
İşte A Milli Takım’ın aday kadrosu Kerem ve İrfan yok, Montella’nın kovduğu isim geri döndü
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü
13:47
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti Gözler ona çevrildi
Melis Sezen kırmızı dekoltesiyle yıktı geçti! Gözler ona çevrildi
13:36
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor
Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
13:03
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
8 kişinin katili dehşet anlarını ifadesinde tek tek anlattı! Öğretmenleri öldürmeden önce süre vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 15:17:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yeni Parti üyeleri 8 Kasım'da 81 ilde Özgür Özel için sandığa gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android