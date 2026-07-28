YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu Toplandı
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını Özgür Özel'in açılışıyla gerçekleştirdi.
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.
YENİ Parti Yüksek Disiplin Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılışını Genel Başkan Özgür Özel yaptı. Toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığına Bülent Yücetürk, Başkan Yardımcılığına Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Kurul Sekreterliğine ise Gülsemin Kaya seçildi.
Kaynak: İHA
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