Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 12 askerin metan gazına maruz kalarak şehit düştüğü olayın takipçisi olacağını bildirdi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı eleştirdi.

Çamlı hakkında bir soruşturma açılmadığını dile getiren Özdağ, "Bugüne kadar bu ve bundan daha ağırını konuşanlara ne yapıldı ki buna yapılsın?" ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından kullanılan bir mağarada yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenen 12 askerin şehit olduğunu anımsatan Özdağ, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

"Mağaralarda yapılacak operasyonlarda bulunması muhtemel gazların önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması, askerlerin hayatını korumak adına en temel yükümlülüklerden birisi olduğunu" dile getiren Özdağ, konuyla ilgili bazı sorulara cevap verilmesinin hukuki ve vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Şehitlerin haberinin kamuoyuna sonradan açıklandığını savunan Özdağ, olaya ilişkin sorumlular hakkında işlem başlatılması gerektiğini söyledi. Özdağ, "Bir milletvekili, grup başkanvekili olarak bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğim." diye konuştu.