Yeni Yol Partisi TBMM Grup Toplantısı

DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Katar'da meydana gelen helikopter kazası ile Ağrı'da araç kazasında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Ramazan Bayramı'nı kutlayan Arıkan, "İran'da vurulan okullar, Lübnan'da yağan bombalar, Mescid-i Aksa'nın mahzun hali nedeniyle bayramı öfkeli ve endişeli geçirdik. İslam dünyasının en kutsal ayı ramazanda İslam dünyasının en kutsal mabetlerinden olan Mescid-i Aksa ibadete kapatıldı. Tam 59 yıl aradan sonra ilk kez bu bayram Mescid-i Aksa'da bayram namazı kılınamadı." ifadelerini kullandı.

Arıkan, İran'a yönelik saldırılara mezhepçiliğin ve ırkçılığın dar kalıplarından değil, bu coğrafyada yaşayan insanların huzuru, güvenliği ve ortak geleceği açısından bakmak mecburiyetinde olduklarını belirterek, "Biz İran taraftarı değiliz, biz İran ile aynı taraftayız. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nde, Türkiye ile İran'ın hiçbir farkı yoktur. İsrail'in arzımevut hedefinde İran'ın, Türkiye'nin hiçbir farkı yoktur. Günün sonunda siyonizmin gözünde İran ne kadar hedefse Türkiye o kadar hedeftir. O yüzden Türkiye ile İran aynı tarafta olmak mecburiyetindedir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki enerji tesislerine yönelik saldırıları 5 gün erteleyeceğine ilişkin açıklamasını anımsatan Arıkan, "Trump, sen kim oluyorsun, sen kime süre veriyorsun? Trump, bu günler iyi günlerin, yakında kaçacak delik bile bulamayacaksın. Senin bu açıklamaların köşeye sıkışmanın verdiği çaresizlikle zaman kazanmak çabasından başka bir şey değildir. Washington'daki hesap Tahran'da tutmadı. Bölgedeki üsleriniz tarumar oldu. Çok güvendiğiniz demir kubbeler kevgire döndü. Hürmüz'ün sularında hepiniz boğulacaksınız." dedi.

"Bugünkü Haçlı Seferleri aynı argümanlarla çok daha tehlikeli silahlarla yapılıyor"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu, vefatının 17. yılında anarak, Katar'daki helikopter kazasında şehit olanlara da rahmet diledi.

Mescid-i Aksa'nın ramazan ayında ve bayramda ibadete kapalı olduğunu anımsatan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa'yı kapatanlar emin olun, Mescid-i Aksa'nın sadece ibadet yönüyle ilgilenmiyorlar. Müslümanların direniş noktalarıyla da ilgilenmiyorlar. Meseleleri Mescid-i Aksa'yı yıkmaktır. Kimsenin şüphesi, tereddüdü olmasın. Bugün süren savaşın asla rasyonel bir gerekçesi, jeopolitik bir arka planı yok, teopolitik bir arka planı var. İsrail'i yöneten siyonistlerle, Amerika'yı yöneten evangelikvan ve Hristiyan siyonistlerin işbirliğiyle dünya bir felakete doğru gidiyor. Kimse dünyada, laiklikten, rasyonel düşünceden, aydınlanma felsefesinden bahsetmesin. Bugün İsrail ve Amerika Orta Çağ'ı aratır dini bağnazlık ve düşmanlık içindedir. Bugünkü Haçlı Seferleri aynı argümanlarla, çok daha tehlikeli silahlarla yapılıyor."

Savaşta iç kavgaların unutulması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim yapacaklarımız var, muhalefet olarak. Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarın yapacakları var. Bizim yapacağımız nedir, doğru bildiğimiz konularda onlara hakkı söylemek, uyarmak ve asla hamasi bir polemik ortamı çıkarmamak. Savaşın içindeyiz. Türkiye'nin doğru yaptığı şeyleri söyleyeyim, ülkemizi savaşın dışında tutma gayretleri doğrudur. Arabuluculuk konusundaki çabaları doğrudur. Bugün İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in referansı uluslararası hukuk. Uluslararası hukukta, Trump'ın ne diyeceği önemli değil. 'Uluslararası hukukun, insanlık değerlerinin ne diyeceği önemli' diyebilecek cesareti göstermek lazım. Trump'ı kırmamak için İsrail'i sadece suçlu görmek de doğru değil."

Türkiye ile İspanya'nın Medeniyetler İttifakı Zirvesini toplaması gerektiğini anlatan Davutoğlu, "Sanchez ile Erdoğan yan yana resim vermeli. Bundan çekinmemek lazım. Mesele Sanchez'in itibarından istifade etmek değil. Bu yapı 2005'te İspanya ile Türkiye arasında kuruldu." dedi.

"Savaşları bitirmek, başlatmaktan çok daha zordur"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın gözünün İran'da olmasına karşın Filistin'de de sıkıntıların devam ettiğini belirtti.

Babacan, "Selahattin Eyyubi'den bu yana Mescid-i Aksa'da ilk defa bayram namazı kılınamadı. Filistin davası sürekli olarak zemin kaybediyor. İktidarı Filistin meselesinde daha canlı, dinamik bir politika uygulamaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "önleyici saldırı" ifadesini kullanmasını "palavra" olarak değerlendiren Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"Mezhepçilik yapanları, Şiilik karşıtı propaganda peşinde olanları görüyoruz, izliyoruz. Onlara da seslenmek isterim, bu mesele bir ülkenin egemenliği, bağımsızlığı meselesidir. Bu mesele, insanlık meselesidir. Benden olmayana 'oh olsun' diyemezsiniz. Böylesine hassas bir dönemde, farklılıkları kaşıyarak düşmanlık yapanları tarih affetmez. Büyük resme bakmamız gerekir. İsrail'in başlattığı ABD'nin destek verdiği saldırı büyük bir hatadır. Onlara destek veren bütün ülkeler de büyük bir yanlışın içindedir. İran'ın bölge ülkelerine neredeyse hedef gözetmeksizin, gittikçe yaygınlaşan şekilde yaptığı saldırılar da yanlıştır. Savaşları bitirmek, başlatmaktan çok daha zordur."

Babacan, savaşın ekonomik sonuçlarının da dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, petrol ve gübrede sübvansiyonun hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.