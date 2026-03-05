Yeni Yönetmelik ile Modern Tedavilere Erişim Kolaylaşıyor - Son Dakika
Yeni Yönetmelik ile Modern Tedavilere Erişim Kolaylaşıyor

05.03.2026 16:02
Sağlık Bakanı, yeni yönetmelikle vatandaşların modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Klinik Araştırmalarda Sunulan Sağlık Hizmetlerinin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında vatandaşların en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişeceğini bildirdi.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İcat çıkaranların ülkesi olmak için buradayız. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, kamu hastanelerimiz ve devlet üniversitelerimizde yürütülecek, TÜSEB tarafından onaylanan klinik araştırmalarda genel sağlık sigortası kapsamında sunulan sağlık hizmetleri SGK finansmanına dahil edildi. Yürürlüğe giren yeni düzenleme sayesinde, vatandaşlarımız en yeni ve modern tedavi yöntemlerine daha kolay erişecek."

Sağlık Bakanlığımızca onaylanan TÜSEB destekli projelerde yerli sağlık teknolojileri geliştirme süreçleri hızlanacak. Klinik araştırmaların değerlendirilmesi TÜSEB-SGK koordinasyonunda daha güçlü ve sistematik hale gelecek. Klinik AR-GE faaliyetleri, hastanelerin genel hizmet bütçelerini etkilemeden sürdürülebilecek. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı

Yeni Yönetmelik ile Modern Tedavilere Erişim Kolaylaşıyor
